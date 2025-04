Pastaj, ka dhe një tjetër lajm të bujshëm: Ambasada amerikane në Tiranë paska ndërruar drejtim dhe tani është me Berishën, meqë ka postuar 20 foto për ditëlindjen e Melania Trump, dhe në një ndër to, shfaqet pikërisht dhe LaCivita me babain e Melania-s.

Tani meqë kanë kapur gjithë Amerikën, me siguri nuk do të ankohen më 12 maj, se iu vodhën zgjedhjet, pasi Rama nuk ka më mbështetje nga Uashingtoni, por atë e ka Berisha!

“Ambasada e ShBA në Tiranë flet me FOTO!!

Chris LaCivita në krahë të babait të Melani Trump për ditëlindjen e Zonjës së Parë të ShBA

Për të gjitha çfarë janë thënë dhe janë kërkuar nga ‘zërat’ në Tiranë, se ku është Ambasada Amerikane në këto zgjedhje?

Ja përgjigjia!

Chris LaCivita në postimin e Shtëpisë së Bardhë dhe ripostimin e Ambadës Amerikane në Tiranë!

11 maji po duket larg për Ramën!

Sali Berisha dhe PD më afër se kurrë me SHBA”, shkruan portali pranë familjes Berisha./ Tema