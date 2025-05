Partia Demokratike kontraktoi Chris LaCivita në fushatën e PD, njeriun që bashkëdrejtoi fushatën e Donald Trump në zgjedhjet e vitit të kaluar në SHBA. I pyetur nëse të njëjtën gjë ka bërë edhe PS, kryeministri Edi Rama tha në “Off the Record” me Andrea Dangllin në A2 CNN se ai nuk ka nevojë për këshilltarë dhe zbuloi për herë të parë se cili është njeriu i Angela Merkel me të cilin bashkëpunon për çështjet ekonomike.

“Ne nuk kemi nevojë për konsulenca fushata, kemi nevojë për këshilla qeverisjeje, prandaj kam këshilltarë të jashtëm kryeekonomistin e Angela Merkel-it për 10 vjet, Lars-Hendrik Röller, një nga personalitetet më të mëdha të fushës. Kam fatin të këshillohem me Ricardo Hausmann, është drejtues për Qendrën Zhvillimore Ndërkombëtare në Universitetin e Harvardit, dhe të dy këta janë dy burime të jashtëzakonshme dijeje lidhur me ekonominë, financat dhe aspektet e zhvillimit, ndërkohë që sa i përket këshillimit në fushatë, kam pasur fatin të punoj me dikë që nuk jeton më prej vitesh, kam mësuar mjaftueshëm nga ai dhe mund ta bëj vetë gjithçka”, tha Rama.