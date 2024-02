Ish kreu i PD-së në Kukës, Ibsen Elezi zbuloi një skenar që sipas tij po ndiqet nga Sali Berisha për të formuar një parti të re politike. I ftuar në studion e ‘Repolitix’ në Report Tv, Elezi tha se Berisha e ka çuar qëllimisht në këtë situatë PD-në sa i takon çështjes së vulës me qëllim që të ketë arsye të fortë për krijimin e një partie të re.

Ai tha se qëllimi i Berishës është që të ketë një parti të tillë që të mund të bëjë çfarë të dojë dhe e vetmja arsye e fortë që mund të ketë është të shtiret sikur po persekutohet nga gjykata.

“Berisha dhe këta të tjerët po mashtrojnë demokratët duke thënë se do mundin Ramën. Kur të humbin thonë na vodhi zgjedhjet. Por do arrijnë të garantojnë mbijetesën e tyre politike. Loja e vulës ka filluar sepse Berisha nuk ka dorëzuar një kërkesë zyrtare në PD për kuvendin e tij. Pse budalla e di ti Berishën mos ta bëjë këtë kërkesë? Është e qëllimshme, do të tregojë

Gjithë lëvizja e tij është për të formuar partinë e vetë ku të mund të bëjë gjithçka. Do një arsye të fortë për ta formuar një parti të tillë, duke thënë se nuk ia dha gjykata. Kur ka argumentin e fortë se po persekutohet nga gjykatat e Edi Ramës atëherë njerëzit do ta votojnë”- tha Elezi.