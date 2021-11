Agron Gjekmarkaj, deputeti i PD tha sot se ish-lideri i kësaj partie Sali Berisha ka promovuar kreun aktual të PD, Lulzim Basha edhe në rastet kur duhej të ishte kritik.

Siç e quan ai veten “dëshmitar të krizës së PD”, Gjekmarkaj u shpreh nga emisioni “Arnautistan” në MCN TV se kriza aktuale në PD do të marrë rrugën e vet dhe do të zgjidhet. Sipas tij Foltorja e Berishës e dëmton PD-në, por nuk e tjetërson atë.

“Nuk di ta përkufizoj tamam se kam hyrë në politikë mes krizash dhe ende nuk di ta përkufizoj por nuk është aspak e lehtë. Unë jam thjeshtë dëshmitar i krizës së PD, është e vështirë por jo e përjetshme, një ditë do zgjidhet dhe do marrë rrugën e vet. Besoj që PD do vazhdojë në legalitetin e vet. Lëvizja e Berishës e dëmton PD por nuk e tjetërson atë. Është e drejtë e tij të krijojë parti. Ai është person karizmatik, ka energji, por veproi në një moment që u cënuar, jo nga Basha. Ai Bashën nuk e kontestoi sepse ne bëmë zgjedhje para 5 muajsh. Ai e ka promovuar Bashën edhe kur duhej të ishte kritik. Ai e bëri këtë në kontekstin personal”, tha Gjekmarkaj.