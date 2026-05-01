Kur në një parti ka vetëm një emër në fletë, nuk ka më zgjedhje, ka thjesht nënshtrim. Kjo ishte fryma e debatit të së premtes në emisionin “Studio Live” në Report TV, ku situata në Partinë Demokratike u cilësua si një proces pa alternativë dhe pa standard demokratik.
Avokati Zaçe Islami dhe ish-oficeri i Gardës Tori Agolli hodhën akuza të forta ndaj mënyrës si po zhvillohet procesi i blinduar për kreun e PD-së
Për Zaçe Islamin, Sali Berisha ngjan si dy pika uji me Enver Hoxhën duke vënë në pikëpyetje vetë kuptimin e garës për kryetar.
“Me kë garoi Enver Hoxha? Garoi me njeri? Jo! Saliu me Enverin ngjajnë si dy pika uji. Mos prisni gjë nga ai. Saliu nuk ikën nga pushteti deri sa të vdesë”, u shpreh ai, duke e cilësuar Berishën si produkt të sistemit të vjetër.
Në të njëjtën linjë, Agolli ironizoi procesin e zgjedhjes së kreut të PD-së, duke thënë se “Saliu garon me Berishën” Ai shkoi edhe më tej, duke akuzuar Partinë Demokratike se ka humbur funksionin e saj si forcë opozitare dhe ka zhgënjyer mbështetësit ndër vite.
“Saliu garon me Berishën. Janë dy kandidatë të fortë. Kjo forcë politike, për fatin e keq të shqiptarëve, është fatkeqësi kombëtare që PD udhëhiqet nga një ekstremist komunist si Sali Berisha PD vrau shpresat e mijëra shqiptarëve që e deshën këtë vend. Është fatkeqësi kombëtare që PD-në e udhëheq dikush që s’ka asnjë lidhje me demokracinë’ tha Agolli.
Islami shkoi edhe më tej në deklaratat e tij, duke e quajtur Partinë Demokratike “pjesë të Partisë së Punës” që vepron në kornizat e fashizmit.
“Pra do të thotë që mbështet diktaturën dhe që zgjedhjet për kryetarin janë diktatoriale siç i bëri Enveri në vitin 1946. PD nuk është Parti Demokratike por Parti Fashiste. Kjo parti ka mbaruar” tha Islami
“Ke Albana Vokshin, mbesa e Bije Vokshit që ka mbajtur Enver Hoxhën në shtëpi. Nuk është një pjesë… shumica e PD-së është komuniste” replikoi Agolli
Deklaratat e Agollit dhe Islamit vijnë në një moment kur në PD nuk ka fare garë për kryetar, pasi në listë është vetëm Sali Berisha. Tentativa e tij për të krijuar një garë gjasme reale brenda PD-së zgjati shumë pak. Mjekja Mereme Sela, që shfaqi ambicie për ta sfiduar Berishën, qëndroi në lojë vetëm 24 orë. Edhe pse dorëzoi dokumentet, ajo u skualifikua me argumentin se nuk plotëson profilin e nevojshëm publik dhe politik.
Të njëjtën rrugë ndoqi PD edhe ndaj Vladimir Mulajt, emri i të cilit u bë publik vetëm këtë të premte, por që sipas selisë blu nuk kishte eksperiencë në drejtimin e strukturave të partisë. Ndërkohë, Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale në PD nuk mori fare në shqyrtim kërkesat e Evi Kokalarit, Alesia Balliut dhe Ervin Salianjit.
Në fund, në garën e 23 majit mbetet vetëm një emër: Sali Berisha.
