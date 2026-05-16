Partia Demokratike ka nisur në heshtje fushatën për ‘zgjedhjet’ për kryetar të 23 majit, ku në garë është vetëm Sali Berisha.
Report Tv ka siguruar udhëzimin e PD-së, ku njoftohet se fushata për ‘zgjedhjet’ e 23 majit ka nisur nga 15 maji dhe do të përfundojë 24 orë para ditës së votimit.
Po ashtu bëhet e ditur se Berisha do të ketë përfaqësues të vetin në çdo Komision (Votimi dhe Numërimi), pavarësisht se është i vetmi në garë dhe nuk ka kush ia vjedh votat.
Sipas udhëzimit, anëtarët e Kryesisë dhe anëtarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike do të votojnë në qendrën që do të ngrihet në selinë qëndrore të PD-së.
