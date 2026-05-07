Në studion e emisionit ‘Frontline’ me gazetaren Marsela Karapanço në Report Tv u diskutua për ‘zgjedhjet’ e 23 majit për kryetarin e PD-së, ku në garë është vetëm Sali Berisha.
Juristja Alesia Balliu (e cila pretendoi të kandidonte për kryetare të PD, por nuk u lejua) është shprehur se në 23 maj në PD nuk do të ketë zgjedhje, por një farsë që sipas saj do i serviret publikut.
Më tej Balliu lëshoi akuza të rënda ndaj Berishës, për të cilin tha se shpif dhe linçon për çdokënd që guxon që ta konkurrojë me ide. Balliu tha gjithashtu se pronari real i PD dhe iniciatori i sulmeve ndaj kundërshtarëve, është Shkëlzen Berisha.
Duke folur për rastin e saj, ajo tha se me porosi të Shkëlzenit është sulmuar nga Syri Tv dhe deputeti Gjin Gjoni, të cilin e cilësoi si ish-të korruptuarin e drejtësisë.
“Nuk është garë. Kjo është për t’i servirur publikut farsën e radhës, sepse zgjedhje në PD nuk ka. Berisha ka ngelur te zakoni i vjetër për të linçuar dhe shpifur ndaj çdokujt që ka një mendim ndryshe nga ai. Rasti konkret jam unë. Pasi shpalla kandidaturën dhe guxova të sfidoja Sali Berishën në idetë e mia politike që janë të kundërta nga të tijat, Berisha nisi një sulm personal ndaj figurës sime, duke shpifur dhe duke mohuar kontributin tim në PD, kontribut që është i pamohueshëm.
Shpifja tjetër e pacipë që dirigjoi ish-të korruptuarin e sistemit gjyqësor Gjin Gjonin, që të më linçonte nëpër media duke thënë që Alesia Balliu punon në administratë shtetërore. Kur Alesia Balliu ka 6 vite që punon si avokate dhe është në privat dhe nuk ka punuar asnjë ditë të vetme në shtet. Ditën tjetër e nisi Berisha duke i dhënë zë edhe më shumë sikur unë punoja në shtet. Kjo nuk qëndron fare. Shpifja është metoda e vetme që ai përdor kundër kundërshtarit politik në ide.
Mbaroi me Gjin Gjonin, më goditi me anë të sekretarit të përgjithshëm, një njeri që nuk ka as moral politik për të qenë sekretar. Nga ana tjetër, më ka sulmuar edhe televizioni Syri Tv, me urdhër të të vetmit pronar që sot PD ka, që nuk është Sali Berisha, por Shkëlzen Berisha. Shkëlzeni është pronari në hije i PD. Ai emëron deputetët dhe ai bën pazaret. Këta janë pasuruar në kurriz të shqiptarëve. Nëse ne do të ishim të gjithë në garë, Berisha nuk kishte mundësi ta merrte 60% të votave. Unë Flamur Nokën e njoh si bobin e Berishës”, tha mes të tjerash Balliu.
