Mero Baze

Nga fjalimi që Berisha u mbajti online disa militantëve të PD në Greqi, krijohet përshtypja se Berisha kishte takim me pjesëtarë të pakicës greke në Shqipëri që jetojnë në Greqi. Kjo jo vetëm nga përmbajtja e fjalimit, por edhe nga tematikat.

E para, ai filloi t’u shpjegonte se marrëveshja e tij me Greqinë për detin ishte në favor edhe të Greqisë, dhe të Shqipërisë. Dhe më pas, akuzonte Edi Ramën se e paditi në gjykatë, duke na prishur marrëdhëniet me Greqinë.

Pra, thelbi i shpjegimit të tij ishte fakti që ky nuk na ka prishur me Greqinë, por Edi Rama na ka prishur.

Në fakt, nga ajo që ka bërë më parë, në vitet ‘90, ai na ka futur në konflikt me Greqinë, për Fredi Belerin më 1994, duke e akuzuar shtetin grek se kishte armatosur Belerin për të vrarë dy oficerë shqiptarë.

Të njëjtin person tani e ka aleatin e tij të vetëm “evropian” në kauzën e tij anti-europiane. Dhe si për ta vërtetuar këtë, në fjalimin e djeshëm i kushtoi Belerit një fjalim të rëndësishëm, duke mohuar faktin që ai ka blerë vota, dhe duke akuzuar qeverinë shqiptare se po na rishikon marrëdhëniet me Greqinë për Fredi Belerin.

Edhe kur pritej të shpjegonte historinë dhe të premtonte për të ardhmen, ai krijoi idenë se kishte mbledhur aty disa pjesëtarë të pakicës greke në Shqipëri që jetojnë në Athinë dhe po u tregon se e donte Greqinë më shumë se ata.

Në fakt, shumica e pakicës greke në Shqipëri voton Partinë Socialiste, dhe jo për merita të saj, por për meritat e Fredi Belerit dhe Vangjel Dules, që e kanë njehësuar politikisht pakicën greke në Shqipëri me “Agimin e Artë” në Greqi.

Grekët e Shqipërisë janë qytetarët më normalë të këtij vendi, madje dhe më normalë se shumica e shqiptarëve, dhe e dinë vetë se si mund të jetojnë mirë në Shqipëri.

Është kjo arsyeja që liderët që tentojnë t’i përfaqësojnë ata në emër të “Agimit të Artë”, nuk fitojnë asnjë votë të tyre, por duhet të hyjnë në listat e PD-së së Berishës, si Beleri, ashtu edhe Dule.

Nga ana tjetër, anëtarët e PD në Greqi nuk janë pjesëtarë të “Agimit të Artë” në Greqi. Maksimumi, disa prej tyre mund të kenë simpati për Nea Demokratinë, por kurrë për “Agimin e Artë”, pasi ajo, mes të tjerash, është një parti fashiste anti-emigrantë. Vetëm Berisha nuk e di se “Agimi i Artë” dhe Fredi Beleri janë parti ekstremiste.

Dhe mbi të gjitha, anëtarët e PD në Greqi nuk janë shumë të interesuar për sa det i ka falur Berisha, Greqisë, dhe sa i mirë është Fredi Beleri, pra nuk do të votojnë për PD në Shqipëri. Qasja e Berishës ndaj tyre ishte sikur të ishte një takim i Vangjel Dules me disa dropullitë të mërzitur në Athinë, ku ai shpjegonte se kishte dëshirë ta ndihmonte Greqinë, por se këta shqiptarët e pengonin.

Kjo tregon shumë për çfarë deformimi psikologjik ka Sali Berisha dhe sa shumë e ka traumatizuar konflikti i tij me Greqinë në vitet ’90, dhe tani mendon se duke i bërë këta me vete, do të arrijë të dalë nga izolimi i SHBA-së, Britanisë së Madhe dhe Europës, që e kanë mbyllur në kafaz dhe nuk i thonë dot policisë “je i lirë”.