Sali Berisha nuk ka vonuar dhe i është përgjigjur flak për flakë deputetit dhe kreut të PD të Vlorës. Me gjithë kritikat e deputetit të Vlorës, Bujar Leskaj, sipas të cilit krerët e degëve janë të vetmit që janë zgjedhur me votë në PD, Berisha thotë se me këtë normë statutore, gara në Primare bëhet e barabartë.

Një ditë më parë PD njoftoi se ka hedhur hapat e parë për mbajtjen e procesit të primareve, duke njoftuar edhe kryetarët e degëve që nëse duan të marrin pjesë në primare dhe të futen në garë për deputet, të japin dorëheqje.

Një njoftim që nuk është pritur mirë nga deputet i PD Bujar Leskaj ka vlerësuar kryetarët e degëve dhe sekretarëve si i vetmi institucion që i janë nënshtruar votimit dhe ka sugjeruar që pjesë e primareve të jenë edhe drejtuesit e PD, pra të jenë në listë të hapur.

-A do e pranojë Sali Berisha një sugjerim të tillë dhe kur do të nisë procesi i primareve?

Berisha: Tani, procesi i primareve është një proces statutor. Qëndrimi i kryetarëve të PD, ose kërkesa për dorëheqjen e kryetarëve të PD është statutore, ka një nen në statutin e PD, i cili thotë; në rast se kryetari i partisë do të kandidojë, ai duhet të japë dorëheqje para se të zhvillohen primaret.

Pse? Sepse ai tjetri që do të kandidojë, ai kërkon garë të barabartë dhe garë të barabartë, unë kryetar dhe tjetri i thjeshtë, nuk ka. Ndaj dhe kjo është një normë statutore. A do hynë në garë drejtuesit e PD, gara është e hapur për të gjithë.

– Po drejtuesit politikë të qarqeve?

Berisha: Drejtuesit politikë të qarqeve do të vendosë Këshilli Kombëtar. Por lista e mbyllur do të përcaktohet nga gara, nga primaret dhe rezultati në primare.

Por meqë jam këtu tani, unë ftoj të gjithë demokratet, demokratët dhe të gjithë ata që duan të marrin pjesë në garën e primareve. Të fillojnë që sot garën për votën e diasporës. Dmth, të fillojnë që sot regjistrimin e numrit më të madh të mundshëm të qytetarëve me të drejtë vote në emigracion dhe diasporë. Do të jetë dhe ky një kontribut i tyre i madh dhe që padiskutim do të marrë vlerësimin e duhur.