A do të largohet Berisha nga drejtimi i Partisë Demokratike? Apo a do të garonte Oerd Bylykbashi për kryetar të kësaj force politike? Këtyre pyetjeve nënkryetari i selisë blu iu dha përgjigje në “Çdo kënd” me Merita Hakjan në A2 CNN, teksa foli për analizën që i duhet partisë, hyrjen e të rinjve dhe rikthimin e demokratëve në pushtet.
I pyetur se pse Berisha nuk zbatoi statutin për t’u larguar nga drejtimi i partisë pas humbjes në zgjedhjet e 11 majit, Bylykbashi theksoi se Berisha ka dhënë prova në 2013, ndërsa i mëshon qëndrimit se zgjedhjet e këtij viti, sipas tij, ishin një farsë. Ai sjell në vëmendje edhe debatin me Bashën në zgjedhjet e vitit 2021.
“Berisha e ka provuar që kur humbet zgjedhjet, ikën. E ka bërë në 2013 ato ishin zgjedhjet e mira në Shqipëri në aspektin teknik, nuk ka patur kundërshti. Ajo dispozitë në statut flet kur humb zgjedhjet, qëndrimi ka qenë që këto zgjedhje kanë qenë farsë. Problemi në 2021, në debatin me Bashën i kam thënë mos fol për masakër se ti bërë gjithçka për të shkuar në këtë masakër, doli nga parlamenti, heqja e koalicionit se e hoqi në 2017 de facto me marrëveshjen e 17 majit”, tha Bylykbashi në A2 CNN.
Në Çdo kënd me Merita Haklajn ai foli për urgjencën e PD-së për kthimin në pushtet, për afrimin e elektoratit gri dhe hapjen e partisë. Bylykbashi e shikon të nevojshëm kthimin te statuti i 11 dhjetorit për funksione me zgjedhje dhe veprim kolegjial.
“Funksionet e zgjedhura të lidershipit të PD kanë ende një afat kohor. Uroj që rikthehemi fort te koncepti që funksionet në PD janë të zgjedhura. Unë mendoj që kutia e votimit është ajo që bën bashkë, por kjo ka edhe parakusht që edhe ku zgjidhesh të jetë një vlerë. Statuti i 11 dhjetorit është nevoja për fuqizimin e kolegjialiteteve në PD. Por me çelës, hyrja nga i ri te të vjetrit është gjithmonë e dëmshme. Proceset duhet të jenë patjetër që të favorizojnë të rinjtë. Nuk është parlamenti ai që prodhon lidershipin e PD-së. Fakti që nuk kanë hyrë të rinj nuk do të thotë që u bëre deputet dhe je drejtues i PD aty. Të kuptojmë që ai elektorati gri që nuk lëvizi 135farë ka nevojë që të lëvizë dhe të jetë me ty. Janë të gjitha gjërat që në hartimin e një strategjie, na bëjnë të mundur të çlirojmë energji dhe ajo do të çojë në rinovime të brendshme. Është normale. Jo vetëm ambicie, por edhe nevoja për të ndryshuar, por të bëhen përmes një diskutimi të shëndoshë. Ne duhet të hapim mendjen”, theksoi nënkryetari i PD-së në A2 CNN.
Teksa e konsideron të pakopjueshëm liderin demokrat, Sali Berisha, Bylykbashi përgjigjet nëse ka ambicie për kryetar të PD-së, ndërkohë që kreu demokrat e ka bërë të qartë se do të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme.
“Nuk e kam shprehur kurrë këtë ambicie, por është proces politik për këdo në faza të caktuara që vjen. Sali Berisha është lideri demokrat që ka prodhuar energjinë e brendshme dhe është i pakopjueshëm. Kush e kopjon dështon. Na duhet një lider që i bën bashkë. Deri më sot siç i ka bërë Berisha bashkë, një revolucion politik që nuk ndodh lehtë. Duke qenë bashkë të synojmë fitoren. Nuk është historia kush fiton, por sa ky kryetar e çon partinë në fitoren e zgjedhjeve. Berisha e ka bërë të qartë që do kandidojë edhe në zgjedhjet e ardhshme dhe kjo është demokracia”.
