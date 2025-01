Berisha sot në konferencë për gazetarët tha se PD do depozitojë në parlament ligjin që sanksionon në Republikën e Shqipërisë dy gjini, mashkull dhe femër. Kjo deklaratë e Berishë vjen edhe pas dekretit të Trump në SHBA që shfuqizoi ligjin e administratës Biden që njeh më shumë se dy gjini. Më shumë u diskutua në Repolitix me Halit Valterin, Përparim Çaçan, Skerdjan Dhulin dhe Arben Meçen.

Valteri ironizoi propozimin e Berishës me praninë e Gazment Bardhit krah tij.

‘Flet për prindin 1 dhe prindin 2 dhe ka Gaz Bardhin ngjitur. Propozon një ligj që nuk ekziston. Nuk ka në parlament ligj për prindin 1 dhe prindin 2. Si mund ta sanksionosh kur ka dy gjini? Të merresh me këtë debilin, nuk ka respekt për askënd, merr në gojë gjithë dynjanë. Çohet nga mëngjesi në darkë, merr me libër shtëpie çdo personazh, nga Balluku, Veliaj, Carlo Bollino. Gjithë të këqijat ja ngec dhe Carlos, që është në punë të vet. 2 gjini ka Republika e Shqipërisë jo 3. Ka propozuar në 2009 bashkëjetesën homoseksuale, ky palaço. Minimumi duhet të ketë kujtesë politike ky robi. Është i marrë që nuk di çfarë thotë. Çfarë do bëjë, çfarë do sjelli?!’