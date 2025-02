Gazetari Ardit Rada komentoi deklaratën e bërë nga Sali Berisha se do të shkrijë SPAK-un. Në një intervistë për “Ora e fundit” me Emilian Islamin, Rada tha se Berisha po luan me të gjitha kartat për të fituar vota.

Sipas tij, kreu i PD nuk premton asgjë veçse një “drejtësi të plepave” dhe se “Berisha duket sikur është i paguar për të punuar kundër vendit”.

“Mendoj që Berisha po luan të gjitha kartat për të fituar vota, po tallet me shqiptarët. Ndërsa sa i përket drejtësisë po mban qëndrim të cilin e ka artikuluar dhe më parë. Ka kërkuar shkrirjen e SPAK, këtë luftë kundër drejtësisë e ka nisur në momentin kur ka pasur problem me këtë drejtësi. Në këtë kuptim, Berisha dhe premtimi para zgjedhjeve është se do të shkatërroj reformën në drejtësi dhe shqiptarëve do t’u japë drejtësinë e projektuar prej tij.

Nga eksperienca e dimë çfarë drejtësie ka Berisha, se sot kemi gjyqtarë e prokurorë të korruptuar që sot janë kryetar degësh të PD si Gjin Gjoni, apo që nuk kanë dashur të përballen me vettingun se kanë qenë të blerë nga Berisha.

Kur them të korruptuar kam parasysh edhe Adriatik Llallën, mbi të cilin ka akuza serioze dhe është dënuar me burgim që medemek SPAK s’po e gjen ku është por merr pjesë në mitingun e Berishës në Romë. Pa llogaritur ish-drejtorë Policie e ish-shefa Shtabesh të Ushtrisë që pa pikë turpi i bëri deputetë. Çka tregojnë se s’është respektuar pavarësia e institucioneve dhe këta kanë qenë ushtarë të PD. Berisha nuk premton asgjë përveç drejtësisë së plepave që themeloi dikur”, u shpreh Rada.