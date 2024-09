Deputeti demokrat Edmond Spaho thotë se ka fituar çdo palë zgjedhje në Korçë, duke përmbushur çdo direktivë të qendrës.

Reagimi i tij vjen pasi Sali Berisha e hoqi atë nga drejtimi i Qarkut të Korçës.

Spaho iu përgjigj një analize nga gazetarët e televizionit A2 CNN, të cilët janë shprehur se dje Spahos i është hequr Qarku i Korçës nga drejtimi për shkak të rezultateve të dobëta.

“Me poshte keni nje interviste te zonjushes Denisa Pasholli ne A2CNN me gazetarin Indrit Maraku ku midis te tjerave shpren se Edmond Spahon e hoqen nga drejtues i Qarkut Korce per mungese te rezultateve.

Pa dashur te krijoj polemika por vetem per te qartesuar zonjushe Pashollin dhe gazetarin Maraku, me poshte po ju ofroj rezultatet e mia ne te gjitha zgjedhjet e pergjitheshme dhe vendore ku kam marre pjese ose kam drejtuar be Qarkun e Korces”, shkruan Edmond Spaho.

Ai ka nxjerr disa shifra e statistika dhe thotë se ato mund të vërtetohen edhe në faqen e KQZ:

“- Ne 2003 drejtova fushaten per Bashkine Korce dhe fituam.

– Ne 2005 fitova si deputet ne maxhoritar ne zonen elektorale qe me caktuan.

– Ne 2007 ne zgjedhjet vendore te zones sime elektorale fituam 3 nga 4 komunat qe mbuloja

– Ne 2009 ne zgjedhjet e pergjitheshme fituam 6 nga 6 komunat qe mbuloja

– ne 2011 ne zgjedhjet vendore fituam 5 nga 6 komunat qe mbuloja

– Ne 2013 ne zgjedhjet e pergjitheshme humbem. Nga 32000 vota me pak qe mori PD ne qarkun Korce ne krahasim me PS, vetem 1800 vota ishin te zones sime elektorale. PD fitoi vetem nje njesi administrative ne tere qarkun e Korces dhe ajo ishte ne zonen time elektorale, Pusteci me 470 vota plus.

– Ne vitin 2021 rikthehem ne Korce dhe PD vendosi objektivin qe te mirrnim 5 mandate deputeti. Morem 5 mandate dhe rreth 51 mije vota. Korca ishte nje nga 3 qarqet ne gjithe Shqiperine qe realizoi objektivin e vene nga PD. Nese LSI do ishte pjese e koalicionit rezultati do ishte 6-5 per opoziten.

– Ne 2023 ne zgjedhjet vendore nuk vlen te diskutojme. Te gjithe ne qe drejtuam neper Shqiperi, me ndonje perjashtim, humbem per arsyet qe dihen.

Shpresoj te kem ndricuar sado pak zonjen Pasholli dhe gazetarin Maraku qe te jene me korrekt kur flasin ne publik dhe paraprakisht te sigurojne informacione te sakta, pasi fjalet nuk jane si qente qe sa here do i therret prapa”, shkruan deputeti Edmond Spaho.