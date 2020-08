Berisha thotë se është diskutuar që për ruajtjen të paguhen 15,000 euro. Illyrian Guard është strukturë e re policore e ngritur gjatë drejtimit të Ministrisë së Brendshme nga Sandër Lleshaj, për ruajtjen e objekteve shtetërore.

Shkrimi i plotë i Berishës:

Edvini ka vendosur te falimentoje me çdo kusht televizionin Ora News!

Ai do zevendesoje rojet e sigurise te ARB Security me rojet e policise se tij, Ilirian Guard, duke caktuar:

15000 euro page per to, katerfishin e parave qe shpenzohen tani.

Kesaj i thone te vjedhim sa te mundemi! sb

Pershëndetje doktor,

Dua të bëj me dije se sot në mesditë është bërë një debat në ministrinë e brëndeshme ku Sandër Leshi planifikon te marrë nen ruajtje institucionin e RTV Ora dhe Ora News.

Eshte diskutuar qe kjo kompani do te paguhet rreth 15mije euro ne muaj rrethe kater fishin e shumes qe paguhet sot per sigurine e ketyre objekteve.Kam dijeni se drejtori teknik i “Ilirian Guardian” (policat e Sandër Leshit) po pregadit stafin e tij per te zëvendesuar rojet e ARB SECURITY të Arben Prenjasit vendrojet e Rtv Ora dhe Ora News me dhunë. Kjo gjë mund të ndodhi nga minuti ne minutë. Anonim ju lutem.

Respekt per ju familjarisht.

