Teksa po fliste për vrasjen e Klodian Rashës nga policia, krim të cilin e dënoi disa herë, kryeministri Edi Rama tha se në Shqipëri ka vrasje që janë bërë edhe film.

“Sot në Shqipëri ka akoma të vrarë që kërkojnë drejtësi, madje ka edhe të vrarë që vrasja e të cilëve është kthyer në film. Dhe për të cilët është arritur të manipulohen prova. Është e rëndësishme që t’i kujtojmë këto.”, tha Rama.

Po cilat vrasje janë bërë film në Hollivud?

Historia e familjes Haklaj, e njohur tashmë në të gjithë Shqipërinë do të kthehet në një film Hollywood.

Filmi me titull “Haklaj” do të jetë me 4 seri dhe do të flasë për shqiptarët e viteve 1990-2000 dhe vrasjet dhe krimet e ndodhura në këtë familje.

Protagonist do të jetë Fatmir Haklaj dhe familjen e tij, ku rolin e tij do ta luajë një doktor shqiptar, i quajtur Jurgen Malaj.

Projekti-film është ideuar dhe organizuar nga një regjisor suedezo-amerikan, si dhe nga një regjisor shqiptar i Kosovës. Në këtë film do të marrin pjesë aktorë të shumtë shqiptarë, të cilët do të jenë nga disa treva shqiptare.

Buxheti fillestar i filmit është një shumë prej 32 milionë dollarë amerikanë të mbledhur në formën e donacioneve nga individë dhe biznese me influencë.

Ndërkohë në këto katër seri pritet të tregohet realiteti i hidhur shqiptar i atyre viteve, luftën e përgjakshme për hakmarrje ndërmjet fiseve shqiptare të nxitur e nga politika.

Vetë Haklajt kanë akuzuar direkt si të përfshirë në vrasje, ish kryeministrin Sali Berisha./a.p