Partia Demokratike këtë të premte organizon protestën kombëtare në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, para Kryeministrisë në kryeqytet. Një protestë e cila sipas paralajmërimeve të Sali Berishës do të marrë përmasa të mëdha, aq sa pretendohet që të rrëzojë qeverinë.
Analisti Frrok Çupi i ftuar në “Tirana Live” në ABC News tha se PD dhe Berisha edhe kur janë në qeveri edhe kur janë në mazhorancë djegin dhe shkatërrojnë vendin.
“Berisha nuk është se ka një moment kur urren dhe ka një momnet tjetër kur jep dashuri. Berisha është helm i gjallë, është një ndotje që nuk ke se nga ta paktësh. Berisha është një nga ata gjitarët quhet qelbës. Bën një gjë të keqe për të mbuluar një të keqe. Berisha është i tëri ligësi. PD dhe Berisha fjala protestë për ta është dhunë, më keq eskalimi deri në dhunë. Protestën e kanë mënyrë jetese. Kjo është një parti e cila edhe kur është në qeveri djeg dhe vret vendin edhe kur është në opozitë djeg dhe vret vendin. Janë njerëz të fiksuar, njerëz pa logjikë, saqë nuk mendojnë se si po bëjmë këto turpe”, tha Çupi.
Leave a Reply