Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, është shprehur se nëse PD fiton zgjedhjet e 11 majit, qeveria e re do të 5-fishojë subvencionet për fermerët.

Komentet Berisha i bëri gjatë një takimi me mbështetës në Lushnjë, ku prezantoi kandidatët për deputetë të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit.

Po ashtu, Berisha tha gjatë fjalës së tij se Shqipëria është një vend ku qindra e mijëra familje nuk ushqejnë dot siç duhet fëmijët e tyre, pasi sipas ish-kryeministrit, paratë e shtetit vidhen nga zyrtarët e korruptuar të qeverisë.

Pjesë nga fjala e Berishës:

Të dashur miq, PD dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore vjen tek ju me programin më të mirë, me programin të cilin kurrë ndonjëherë nuk e kanë paraqitur më parë para shqiptarëve.

Me programin që shqiptarët nuk e kanë njohur kurrë, programin e Shqipërisë Madhështore.

Dua t’u garantoj se ky program fillon nga zemra, dhembshuria e njeriut.

Sepse ne në një mënyrë ose në një tjetër, jemi një vend sot, ku qindra e mijëra qytetarë derdhin lot të ftohta nga mjerimi.

Jemi një vend në të cilin dhjetëra në mos qindra mijëra familje nuk ushqejnë dot si duhet fëmijët e tyre sepse paratë e tyre vidhen nga qeveritarët.

Sot ne jemi një vend ku me qindra e mijëra të sëmurë nuk marrin dot ilaçet.

Sot jemi një vend ku nuk janë të pakta familjet që shtrojnë sofrën por nuk kanë ushqimin për fëmijët e tyre dhe detyrohen t’u thonë, paç fatin, merr rrugët, gjej fatin. Dhe fëmijët vetëm largohen nga Shqipëria.

Sot jemi i vetmi vend nga i cili u larguan mbi 45 përqind e shqiptarëve nga Shqipëria, ndaj dhe ne do fillojmë aty ku është dhimbja.

Ne kemi vendosur që 3 muajt, çdo shqiptar që merr nën 200 euro, do marrë 200 euro. Çdo shqiptar nuk do firmosë nën 200 euro në borderotë e këtij vendi.

200 euro nuk janë shumë, por në standardin ndërkombëtar, 200 euro janë jashtë varfërisë ekstreme. Janë 6.3 euro në ditë dhe ai që merr kaq, nuk është në varfëri ekstreme.

Por mjerimit, numërimit të kafshatës i japim fund.

Jo vetëm me këto, përkundrazi të gjithë këtyre do u japim kartën e konsumatorit. Karta e konsumatorit do të thotë që ata ushqimet do i blejnë 20 përqind më lirë se sa të tjerët me rroga të mesme dhe të larta.

Të gjithë këtyre do u rimbursohen 100 përqind ilaçet.

Pensionistët do kenë të drejtë të bëjnë analiza të plota falas 2 herë në vit.

Lista e barnave do të jetë identike, 1 për 1 me Italinë. Nuk matemi ne me Italinë, por në ilaçe do matemi. I sëmuri në Shqipëri do mjekohet po me ato ilaçe që mjekohet italiani në Itali.

Pra, do vendosim disa standarde të tjera sepse është krijuar një hendek i tmerrshëm midis atyre që kanë dhe atyre që nuk kanë.

Rroga të ulëta në Shqipëri nuk do të ketë në asnjë rrethanë nën 500 euro.

Garantoj sipërmarrësit se do t’u kompensohet me ulje taksash rritja e rrogave në 500 euro të punonjësve.

Ekziston një e drejtë, e cila duhet të respektohet.

Rroga mesatare do jetë 1200 euro.

Mësuesit do arrijnë në rrogën 1500 euro gjersa ata të paguhen më shumë se çdo mësues tjetër në Ballkan.

Energjia, bizneseve do t’u shitet me 6 lekë nga 18 që u shitet sot. Familjarëve do u shitet me 7 lekë.

Tarifa e ujit do përgjysmohet.

Pra, me këto masa ne besojmë se e lehtësojmë në një shkallë ët caktuar jetën e qytetarëve tanë që janë në nevojë.

Kjo sigurisht nuk është Shqipëria Madhështore, por e ka thënë Gandi se madhështia e një kombi matet me qëndrimin që ata kanë ndaj atyre që janë në nevojë.

Dhe ne do kemi një ndryshim rrënjësor në qëndrimin ndaj tyre.

Nuk ka të varfër nga dembelizmi. Të varfrit i ka bërë politika të varfër dhe ne këtë politikë do e ndryshojmë.

Miqtë e mi, nuk ka rreth, nuk ka qytet, nuk ka qark që mund të bëhet më madhështor se qarku i Fierit, se rrethi i Lushnjes.

Gjithçka në këtë rreteh natyra e ka bërë madhështore.

Lushnja ka potenciale të jashtëzakonshme bujqësore.

Lushnja ka fermerë të mrekullueshëm, njerëz të zotë të punës, të djersës.

Lushnja ka brigjet turistike ndër më të bukurat.

Ka çdo potencial.

Pra, Made in Lushnja, Made in Albania, krenari kombëtare, krenari lushnjare.

Miqtë e mi, askush nuk mund të prodhojë më shumë se fermeri lushnjar në qoftë se ti i largon atij të këqijat që i ka brë regjimi.

Në qoftë se ti i garanton atij kushtet që djersa e tij të japë prodhimet, suksesin që meriton. Dhe ne këtë do bëjmë.

Së pari, do ta barazojmë me fermerët e tjerë të rajonit. Do subvencionojmë pesë herë më shumë.

Do rrisim fondin e subvencionimeve 5 herë për çdo fidan, për bimët e arave, për njësi prodhimi, për çdo krerë bagëti.

Po, atëherë të maten fermerët e tjerë me fermerin e Lushnjes dhe të shohin kush prodhon më shumë dhe më lirë.

I Lushnjes do jetë i pari.

Sot, ky regjim për t’i hapur dyert shkatërrimit të prodhimit bujqësor, ka vendosur TVSH-në asimetrike te grumbulluesit dhe përpunuesit e prodhimeve.

Unë iu jap fjalën ju se tre muajt e parë do vendoset taksa simetrike, e cila bën që përpunuesi t’i kthejë fermerit, të marrë ai TVSH-në 20 përqind për prodhimet që shet.

Ballkani i Hapur, kjo marrëveshje që shkatërroi me mijëra ferma, që solli vërshimin e prodhimeve të subvencionuara 8 herë më shumë se prodhimet në Shqipëri për shkak të vëllazërisë Rama-Vuçiç, do hidhet në kosh të plehrave javën e parë të qeverisjes së PD.

Linjë krediti të butë, në të cilën qeveria do paguajë 80 përqind të interesit, do u ofrohet fermerëve të Lushnjes dhe mbarë Shqipërisë.

Nuk ka tokë më pjellore se toka shqiptare askund. Ky vend nuk ka asnjë pëllëmbë tokë pa frut.

Lushnjes po i kripëzohen tokat se nuk ka investime në asgjë.

Vaditja, kullimi dhe mbrojtja e tokës do jenë tre përparësi madhore të qeverisë së ardhshme.

Kudo në botë që ndodh mbiprodhimi, ndodh që fatkqësitë dëmtojnë. Edhe tani më informuan se janë dëmtua prodhimet.

Qeveria do ketë fondin e kompensimit me çmimin bazë të të gjithë dëmtimeve që vijnë nga faktorë natyrorë ose stoku i mbiprodhimit dhe mosshitja e tyre.

Ndonëse u them këtu, e deklaroj këtu botërisht se do mbrojmë në çdo sezon prodhimet tuaja.

Çdo vend e bën këtë, përveç Shqipërisë sot.

Po, do t’i mbrojmë ato. Çdo vend i mbron. Përveç Edi Ramës që i shkatërroi prodhimet. 2 mijë ton patate iu kalbën një fermeri në Pogradec për shkak të Ballkanit të Hapur. Mijëra ferma falimentuan.

Kjo merr fund.