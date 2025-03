Kryetari i PD-së, Sali Berisha ishte sot në Shkodër për të prezantuar kandidatët me të cilët Koalicioni Shqipëria Madhështore synon të fitojë në këtë qark.

Me listën e kandidatëve, ku mes të cilëve është dhe Bardh Spahia i cili është marrë i pandehur nga SPAK për shpërdorim detyre dhe Luciano Boçi, që s’ka lidhje me Shkodrën Berisha kërkon të fijojë qarkun më të rëndësishëm në veri.

“Këta janë kandidatët që nuk vijnë nga bodrumet e Dobraçit, por vijnë nga qytetet, fshatrat, vijnë nga sheshet, nga drita juaj, votëbesimi juaj. Këta janë kandidatët e fitores. Edi Rama, të garantoj se nga Dukagjini gjer në Velipojë, do marrësh atë që thua vetë, atë që Meriton” tha ai

Veç Ramës luftën në Shkodër e ka dhe me demokratët shkodranë që në këto zgjedhje reshtohen krah Bashës me koalicionin euroatlantik. Kandidatëve të Bashës i ftoi ta braktisin këtë të fundit dhe të bashkohen me të.

“Dy fjalë për ata ish proamerikanët e mi. Ramiz,Fatmir etj. Mos vijoni gënjeshtrën e Lul Bashës se nuk ka gjë më turp se tju gënjejë Lul Basha deri në darkë. Kthehuni. Cdo votë për ta është për Edi Ramën”

Në betejë është dhe me partinë e Tom Doshit, PSD i cili në zgjedhjet e 2021 mori 2 mandate.

“Në këtë betejë të votojnë PD-në dhe koalicionin për “Shqipërinë madhështore’! Asnjë votë Tom Doshit. Tom ja ku po ta them. Nëse ka njeri në Shqipëri që kanë punë me Zotin je ti e Vilma Nushi. Jeni mumuthët e tregut të ilaceve të skaduara. Po të them mos shtro iftar me paratë e vjedhura. 3500 tendera fiton në vit” tha Berisha.

Për kundërshtarin politik Edi Rama tha se fushatën po e bën pa premtime pasi nuk ka se ka mashtruar për 12 vite ndërsa vetë u premtoi se me të ardhur në pushtet premtoi se do të vendosë minimunin jetik, pension në minimum 200 euro, rroga minimale 500 euro, e rrogë mesatare 1200 euro po kështu premton se energjia elektrike do zbresë në 7 lekë.

Kandidatët e koalicionit ‘Shqipëria Madhështore’ në zgjedhjet e 11 majit

Lista e mbyllur

Luçiano Boçi

Kliti Hoti

Greta Bardeli

Ramadan Lika

Lista e hapur:

Lodovik Hasani

Gent Ndoj

Bardh Spahia

Tedi Kopliku

Gloria Shllaku

Ndoc Ashta

Senada Mehmeti (FRPD)

PR Arben Lushi

PA Matilda Matija

PDIU Liljan Idrizi

LSI Elmira Ndrevashaj.

Si u ndanë mandatet në zgjedhjet e 2021

Shkodra me 11 mandate shënoi 3 për PS; 5 për PD; 1 mandat për LSI dhe 2 mandate për PSD me kryetar Tom Doshi.

Cilët janë kandidatët e Bashës në zgjedhjet e 11 majit 2025?

Në listën e hapur në Shkodër, Koalicioni Euroatlantik do të përfaqësohet nga emra si Xhevdet Amuli, Ramiz Çobaj, Elvisa Drishti, Arben Gjuraj, Naim Hasani, Anton Kokaj, Antonjola Kola, Valbona Lisha, Ervis Paçrami, Nikolin Radovani dhe Franc Shkëmbi.