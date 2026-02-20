Në një deklaratë për mediat në përfundim të protestës, Sali Berisha përdori një formulim që bie në kontrast me pretendimet e mëhershme në lidhje me protestën e 20 shkurtit. Ai iu referua pjesëmarrësve si “forcat e kryengritësve të armatosur”.
“Me qëllim që të mos përfshihen në asnjë lloj përballjeje, forcat e kryengritësve të armatosur devijuan në krah të kundërt [të xhamisë], por kjo nuk mjaftoi. Banditë me uniformë, i kemi filmuar, kanë hedhur bomba tymuese dhe bombula gazi në kate të ndryshme të xhamisë, në një kohë kur besimtarët po faleshin,” u shpreh Berisha.
Deklarata ngre pikëpyetje mbi natyrën e tubimit, pasi referimi i drejtpërdrejtë ndaj “kryengritësve të armatosur” duket në kundërshtim me narrativën e një proteste tërësisht paqësore.
