Pas mbylljes së protestës-marshim së PD, Sali Berisha mbajti një fjalim para selisë së PD dhe militantëve të tij duke u shprehur mirënjohje për pjesëmarrjen në protestë duke thënë se “e tmerruan” Ramën. Ai tha se nuk do të ketë më paqe deri në largimin e Ramës, të cilit i bëri thirrje të dorëhiqet.
“Një përshëndetje vëllazërore, një mirënjohje të pakufishme, me guximin, trimërinë, qëndresën tuaj! Nderuat më shumë se kurrë këtë datë historike të kombit shqiptar: përmbysjen e diktaturës komuniste 34 vite më parë, por njëkohësisht i dhatë goditjen më të merituar diktaturës së sotme. Kjo ishte një betejë e shkëlqyer dhe ju garantoj se tjetra do të jetë më e shkëlyqer! Për Edi Ramën s’do të ketë më strofull, vrimë miu ku të futet! Kryengritja paqësore shqiptare do ta çojë atje ku e meriton! Keni qenë të shkëlqyer! Nuk e di si e nderuat ju kaq shumë sot 22 marsin! E tmerruat Edvin Kristaq Ramën! Prandaj le të zotohemi në këtë shesh se nuk ka paqe në këtë vend me ata të cilët vjedhin si hiena pasuritë publike të shqiptarëve dhe pasurohen vetë, përdorin ligjet dhe mandatet e krimit për të mbrojtur vjedhjet e tyre. Qëndresa, bashkimi ynë do të bjerë mbi ta dhe do të përfundojnë në Lanë, në koshat e plehrave të historisë! Ka rrethim që na pengon ne? Kurrë! Edi Rama, jep dorëheqjen sa më shpejt! Jep dorëheqjen se do të të tërheqim ashtu siç s’ta pret mendja!”, tha Berisha.
