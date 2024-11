Monsignor Vincenzo Paglia ka qenë prifti i parë katolik që mbërriti në Shqipërinë komuniste të fillim vitit ’90, kur takoi edhe Presidentin e atëhershëm Ramiz Alia.

Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, Monsignor Vincenzo Paglia tha se vizitën e parë në Shqipëri e bëri në muajin Mars, dhe në kthim për në Itali mori me vete edhe Sali Berishën e Spiro Deden.

Monsignor Vincenzo Paglia tregoi se e shoqëroi Berishën në Romë për të blerë dorezat e dyerve të shtëpisë.

“Në vizitën time të parë, e Marsit, unë pata një takim konfidencial me Berishën së bashku me Spiro Deden. Erdhën me mua në Romë me avion, që të dy në Romë. Shoqërova Berishën të blinte dorezat e dyerve të shtëpisë. Duhet ta bënim të ndiente populli shqiptar miqësinë, mbështetjen. Unë nuk bëja dallime. Unë e dua të gjithë popullin shqiptar. Koha e izolimit kishte mbaruar tashmë. Shqipëria ose hapej, ose mbaronte në mënyrën më të keqe se sa po vepronte në atë moment”, tha ndër të tjera prifti katolik.

/a.r