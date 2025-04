Analisti Lorenc Vangjeli, i ftuar në emisionin “Log.” në News 24, ka komentuar situatën politike në Shqipëri dhe ndikimin e saj në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Vangjeli theksoi se aktualisht Shqipëria nuk është në agjendën e Uashingtonit dhe se gjithçka do të vendoset nga vota e shqiptarëve. Ai përmendi se kreu demokrat Sali Berisha ende nuk ka arritur të kalojë Oqeanin dhe se Rama ka paralajmëruar një surprizë. Vangjeli beson se votat që do të merren në Shqipëri do të kenë ndikim në situatën politike. Ai shtoi se neutraliteti i SHBA-së shkon më shumë pro Ramës.

Lorenc Vangjeli: Dr Berisha ende nuk e ka kaluar Oqeanin. Rama ka thënë se ka një surprizë për të bërë. Besoj se nuk jemi në agjendën e SHBA për momentin. Votat merren në Tiranë. Edhe non grata e Berishës kalon nga votat e shqiptarëve. Edhe vizita e Ramës në të ardhmen kalon nga kutia e votimit. Neutraliteti i SHBA shkon në favor të Ramës, sepse Berisha është i godituri.