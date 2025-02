Ish-ambasadorja e SHBA në Tiranë Yuri Kim, e cila e mbylli mandatin në vendin tonë në vitin 2023, si zëvendës-ndihmës sekretarja kryesore e shtetit për Evropën dhe Euroazinë i është caktuar detyra për përpilimin e një liste të re përjashtimesh për ngrirjen e ndihmës së huaj në Ukrainë.

Sipas Politico, Yuri Kim së bashkë me zyrtarë të tjerë të lartë të departamentit të Shtetit, po përpilojnë një listë të përjashtimeve shtesë për ngrirjen e ndihmës së huaj për Ukrainën, që mund t’i japë vendit akses në disa asistenca ekonomike dhe të lidhura me sigurinë që aktualisht është pezull.

Konkretisht Yuri Kim është ngarkuar me përpilimin e një liste programesh nga zyrat dhe zyrat në të gjithë departamentin që kanë të bëjnë me Ukrainën, si pjesë e përpjekjes për të zgjeruar përjashtimet.

Nëse miratohen, heqjet do të shkojnë përtej atyre që Sekretari i Shtetit Marco Rubio ka lejuar në mbarë botën për ndihmën “thelbësore për shpëtimin e jetës” për financimin e programeve të tilla si çminimi dhe kontrolli i narkotikëve, sipas një zyrtari të Departamentit të Shtetit, dy personave të tjerë të njohur me planifikimin dhe një dokumenti të marrë nga Politico.

Kongresi ka ndarë më shumë se 4 miliardë dollarë deri më tani për një ndihmë të tillë për ushtrinë e Ukrainës. Pjesa më e madhe e saj tashmë është ndarë për një sërë shpenzimesh, nga marrja e armëve te pajisjet si radiot. Disa nga këto kontrata zgjasin vite, duke e bërë të vështirë të verifikohet apo llogaritet saktësisht se sa është shpenzuar.

Në një nivel praktik, është e pasigurt që ndihma shtesë për Ukrainën do të arrinte në Kiev edhe me përjashtime të reja, duke pasur parasysh se heqjet e miratuara tashmë për ndihmën humanitare janë penguar.

Por politikisht, përpjekjet për të zgjeruar përjashtimet e Ukrainës lë të kuptohet për ndarje brenda ekipit të Donald Trump mbi mënyrën se si të merret me Kievin.

Administrata Trump madje ka bërë fushatë kundër Ukrainës në Këshillin e Sigurimit të OKB-së këtë javë në përpjekje për të parandaluar miratimin e një rezolute që dënon Rusinë për pushtimin e Ukrainës.

Por disa nga ndihmësit e Trump, duke përfshirë Keith Kellogg, të dërguarin special për Rusinë dhe Ukrainën, dhe Rubio, kanë qenë më kritikë ndaj Rusisë.

Zëdhënësit e Departamentit të Shtetit dhe Këshillit të Sigurisë Kombëtare nuk iu përgjigjën kërkesave për koment nëse po diskutoheshin përjashtime shtesë të Ukrainës.

Që nga pushtimi i plotë i Rusisë, Kongresi ka ndarë 175 miliardë dollarë për ndihmë për Ukrainën, vendet e tjera të prekura nga lufta dhe programet e lidhura me to, sipas një analize të Këshillit për Marrëdhëniet me Jashtë nga vjeshta e kaluar.

Planet për përjashtimet datojnë të paktën në fund të janarit, ditë pasi administrata Trump vendosi ngrirjen e gjerë të ndihmës së huaj, sipas dokumentit. Përjashtimet e propozuara në të mbulonin programe që varionin nga mbështetja e përgjithshme ekonomike deri te heqja e minave tokësore deri te kontrolli i narkotikëve dhe programet shëndetësore.

Përjashtimet e propozuara përfshijnë gjithashtu llogaritë që mbikëqyrin financimin për të mbështetur institucionet demokratike dhe shoqërinë civile të Ukrainë , të referuara brenda vendit si nisma të tranzicionit dhe të ashtuquajturat ndihmë për Evropën, Euroazinë dhe Azinë Qendrore, ose fondet AEECA.

Sipas dokumentit, heqjet dorë nuk do të lejohen për programet që inkurajojnë diversitetin dhe barazinë.