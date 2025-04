“Agron Shehaj sigurisht që është opozitë e opozitës, ka marrë database-n në pabesi të plotë për të mos thënë dhe më shumë të Partisë Demokratike”, kështu u shpreh në emisionin e “Opinion” të Enjten kryedemokrati Sali Berisha. Pikërisht për këtë akuzë, u përgjigj sot në studion e Klan News kryetari i Partisë Mundësia Agron Shehaj.

Në intervistë për gazetarin Besard Jacaj, ai tha se “është akuzuar se ka marrë diçka që në fakt e ka dhënë”, duke shtuar se ka ndihmuar Berishën dhe demokratët të rimarrin këtë forcë politike kur Lulzim Basha “u vodhi gjithçka”.

“Unë jam sipërmarrës, jam marrë me teknologji. Në aktivitetin politik kam mbledhur informacione që më duhen, e vërteta është se kur Lulzim Basha vodhi gjithçka, Rithemelimi s’kishte asnjë informacion. I morën te unë! Të dhënat janë publike, lista e votuesve. Unë kam punuar me një listë publikë, databazë e madhe, mund ta pasurosh me informacione nëse je i kujdesshëm, në 8 vjet që kam në politikë. Ia kam vënë në dispozicion Berishës dhe demokratëve, kështu u rimor PD-ja. Kam bërë detyrën ndaj demokratëve. Më akuzojnë se paskam marrë diçka që unë kam dhënë, kjo është absurdi!”, deklaroi ai.

Megjithatë, nuk shprehu befasi me këtë pretendim të Berishës.

“Kjo s’është gjë fare në raport me atë që unë pres nga politika”, shtoi ai.

Sa i takon garës elektorale, theksoi se kjo parti e re “po kontakton me të gjithë qytetarët”.

“Do i marr të gjithë në telefon, këtë detyrë kemi deri më 11 Maj, t’u shtrijmë dorën qytetarëve pa paragjykuar askënd, për t’u dhënë një mundësi për ta bërë Shqipërinë një vend ku mund t’ia dilet me punë të ndershme. Këtë ofroj unë, ky është projekti ynë politik!”

Nuk mohoi ofertat për poste në PD, por tha se arsyeja e largimit të tij lidhet direkt me humbjen e besimit se partia më e madhe opozitare në vend mund të rinovohet.