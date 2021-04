Kryeministri Edi Rama në emisionin “Open” me Eni Vasilin deklaron se lideri real i PD është Sali Berisha.

Madje Rama ka deklaruar se “Sali Berisha, me një postim në facebook e nxjerr ‘fishek’ Lulzim Bashën nga PD, madje pa dalë as nga shtëpia”.

Një deklaratë të tillë Rama e ka lidhur me faktin se Lulzim Basha hesht kur Sali Berisha deklaron se vaksinat vrasin shqiptarët, dhe nuk flet.

Rama tha se Berisha po dëmton Shqipërinë duke hapur alarme false se vaksina po vret njerëzit.

“Po flas për akte kriminale. S’bëhet fjalë për Nard Ndokën, se kur e thotë ai, merret me humor, por për liderin real të PD, i cili me një postim në Facebook e nxjerr jashtë PD po të dojë Lulin direkt për punë minutash.

Po të shkruajë ai që të largohet Luli nga selia e Shqupit, Luli del direkt të nesërmen. Ai del dhe thotë që mos bëni vaksinën se ju vdes, se jua ka sjellë gogoli.

Ky është moment kyç në jetën tonë. Lidhet me domosdoshmërinë për t’i dhënë qetësi qytetarëve. Dhe ky Gjinua nuk e hap gojën për gjë, dhe flet sikur këtu nuk ka pandemi, sikur nuk ka rënë tërmet, po flet njësoj sikur jemi në 2009, 2005, 2017, po këtë muhabet ka, do ju jap këtë do ju jap atë, asnjë fjalë për vaksinën, flet kot. S’flet për plagët reale të vendit, ky është në autobus,” tha Rama.

/a.r