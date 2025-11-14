Debati mbi refuzimin e ish-Kryeministrit Sali Berisha për të marrë fletëthirrjen nga Prokuroria e Posaçme (SPAK) ishte tema qendrore e emisionit “3D” në RTSH, të moderuar nga Alban Dudushi. Juristi Neritan Alibali shpjegoi implikimet ligjore të kësaj situate, duke e quajtur atë një “punë kalamajsh”.
Alibali u shpreh se pavarësisht deklaratave të Berishës se nuk ka marrë njoftim për të dëshmuar si person në dijeni për ngjarjet e 21 Janarit 2011, ish-Kryeministri e di shumë mirë se do të duhet të paraqitet në SPAK.
“Ligji i jep mundësi SPAK për shumë forma, deri dhe ta sjellë atë me forcë për të dëshmuar. Është tamam një punë kalamajsh. Ata e çojnë, këta nuk e pranojnë. Konflikt kot,” theksoi Alibali.
Juristi theksoi se refuzimi i fletëthirrjes është një konflikt i pavlerë nga pikëpamja juridike dhe nuk do të shërbejë për të shmangur dëshminë.
“Do t’i bëjnë një kërkesë tjetër dhe më pas do e marrin me forcë. Kështu e morën dhe herën tjetër. Ai do të dëshmojë për 21 janarin. Ai nuk e shmang dot këtë,” përfundoi analiza e tij, duke konfirmuar se SPAK ka të gjitha mjetet ligjore në dispozicion për të siguruar paraqitjen e tij.
Hetimi për 21 Janarin është rihapur pas vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
