Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji thotë se Sali Berisha duhet të ishte larguar. Teksa foli për situatën brenda PD-së, Salianji deklaroi se me lëvizjen që po bën Berisha po turpëron demorkatët dhe Shqipërinë.

Në emisionin “Zonë e Lirë”, deputeti demokrat u shpreh se gjithçka Berisha po e bën për interesin e tij personal.

I pyetur nëse Basha do ta përjashtojë Berishën nga PD, Ervin Salianji Salianji tha se askush nuk ka imunitet nese shkel statutin.

“Askush nuk ka imunizim nga përjashtimi nëse shkel statutin. Berisha ka 30 vite në politike, ai duhet të kishte hapur krahun”, tha ndër të tjera Salianji.

A do të përjashtojë Basha Berishën nga PD?

Salianji: Nuk është ky problemi, Basha ka bërë të gjitha përpjekjet që të bashkojë. Askush nuk ka imunizim nga përjashtimi nëse shkel statutin.

Berisha ka 30 vite në politike, tani po i thotë shqiptarëve që është më i miri, më i bukuri, më i mençuri, më elektorali. Ai ka mbrojturi çdo vendimmarrje të Bashës dhe ka qenë bashkëpërgjegjës.

Ky është interes personal i tij. Unë po të isha në vendin e tij do kisha ikur që në 2013. Gjithësecili ka interes personal.

Kur jemi në organizatë ti ke interesat e organizatës. Në PD sakrifikojnë mijëra njerëz, janë pa punë. Sakrificën që bëjnë demokratet nuk e bën askush, unë e di se jam gjithë kohës me ta. Shumica rrinë edhe pa bukë.

Sali Berisha, në situatën kur ka një vendimmarrje, është e detyruar PD të marrë një vendimmarrje me mundësinë për të qenë në pushtet duke pasur marrëdhënie me SHBA apo me zero mundësi për të ardhur në pushtet duke qenë kundër SHBA, duhet të zgjidhte interesin e organizatës që i ka dhënë 30 vite dhe të njerëzve që kanë sakrifikuar. Ai duhet të kishte hapur krahun dhe do ta kishte influencën e tij në PD do të kishte trashëgimin pozitive që ka lënë për këtë vend që po e turpëron me këtë lëvizjen që po bën.

30 vite në pushtet, nuk ka prona në parti. Pronë ke atë që ke bërë nga vetja, jo atë që kanë sakrifikuar të gjithë.

Berisha ka influencën e tij. Unë mendoj për demokratët, edhe Lulzim Basha nuk do të jetë pronar i partisë. Sali Berisha është po aq bashkëpërgjegjës sa Lulzim Basha.

g.kosovari