Sali Berisha ka hallet personale dhe jo të Partisë Demokratike, kurse kontrata e lobimit 6 mln dollarë me kompaninë amerikane “Continental” është “e ndotur dhe e pistë”, nga disa “patronazhistë të parave të pista që hiqen si patriotë”.

Zgjedhjet kreu i selisë blu ia ka “shitur” Edi Ramës me një marrëveshje që ai të mbante qeverinë dhe Berisha të konsolidonte partinë për hallet e veta dhe për t’u përballur me SPAK në të ardhmen.

Kështu u shpreh në studion e “Sot, Live në Shqipëri” ish-deputeti demokrat Ferdinand Xhaferraj, një nga figurat më të larta të selisë blu vite më parë dhe aktualisht i distancuar për shkak të linjës që po ndjek partia dhe lideri i saj.

Ai tha për Report Tv se Berisha duhet të bënte një hap pas, teksa ndryshimet në Kodin Zgjedhor dhe rikthimin e tij në PD i sheh si argumente që i shërbyen vetëm qëllimeve të Ramës dhe kreut të selisë blu dhe jo qytetarëve apo demokratëve.

“Berisha duhet të bëjë një hap pas. Disa herë në mbledhjet e grupit parlamentar e kam thënë se nuk kam ambicie, sepse nuk mund t’ia thuash tjetrit pa dhënë shembull vetë. Kjo është arsyeja pse unë shpreh arsyet dhe mendimet e mia kritike ndaj vendimmarrjes që nuk është në drejtimin e duhur, nëse i shërben apo jo PD-së. Kjo është vendimmarrje e gjithsecilit, unë shikoj pozicionin tim në këtë çështje. Por mendoj se Berisha e mban partinë për hallet personale, dhe ngjarjet e ndodhura që pas dorëheqjes së tij më 2013 e tregojnë sipas argumenteve”, e nis fjalën e tij ish-ligjvënësi demokrat, në intervistën me moderatorin Nertil Agalliu.

Por cilat janë risitë e fushatës, pozitive dhe negative?

“Procesi i votimit nga jashtë, diaspora, ka ecur në mënyrë pozitive si për herë të parë, e kjo është një nga gjërat e mria të fushatës, edhe pse mund të themi se ka pasur edhe probleme. Vota e diasporës është diçka pozitive. Risi tjetër pozitive janë rrjetet sociale, përfshirja e politikës në rrjetet sociale. Problem shoh sistemin elektoral, Kodin Zgjedhor, me lista të mbyllura, që duhet të ndryshojë. Sepse këto ndryshimet e fundit duket se i shërbyen Ramës për fushatën fituese dhe Berisha që të konsolidojë grupin e tij opozitar brenda PD dhe partinë. Tjetër faktor negativ është se Ramës i është lënë qeverisja dhe Berishës konsolidimi i partisë, argumentet dhe faktet e fushatës elektorale e tregojnë këtë, kur duket e qartë se si do shkojnë zgjedhjet”, u shpreh Xhaferraj në lidhje me risitë e fushatës.

Xhaferraj shprehet i bindur se qëllimi i Berishës ëhstë halli personal, konsolidimi i partisë për t’u përballur me problemet penale që ka me SPAK dhe jo fitorja e zgjedhjeve, pasi ato i ka shitur te Rama që me ndryshimet në Kodin Zgjedhor.

“Për shkak të raportet që kam pasur me Berishën do doja që t’i hiqej non grata, edhe pse mendoj se zoti Berisha nuk është i pastër. Por mendoj se është i fundit që mund t’i vendosej kjo masë, pra nuk është i vetmi për këtë masë. Kjo është në raportin tim personal, si bashkëpunëtor i tij i hershëm dhe njohjet që kam. Unë mbështes dhe e kam mbështetur SPAK, që edhe nën presion nga forcat politike ka vijuar punën e tij. Kurse për aspektin politik them se vendimmarrja e Berishës ka shkuar kundër qëllimit që kanë pasur demokratët për të fituar pushtetin, por edhe dorëheqja e tij më 2013 është bërë për interesa personale. Edhe Lulzim Bashën e mbajti ai, edhe më 2017 edhe më 2021 kur humbi zgjedhjet, por nisi ta sulmonte dhe hiqte vetëm kur u prek interesi i tij personal. Unë jam për një PD që të bëhet më e madhe e jo më e vogël. Por këto zgjedhje janë të shëmtuara, sepse kemi problemin personal të Berishës që forcon grupin parlamentar për t’u përballur me SPAK. Nuk kemi interes të Berishës për tëfituar pushtetin apo zgjedhjet. Pra bashkojë faktorin opozitar, bashkëpuno me Shehajn, Lapajn etj., jepu mandate”.

Madje ish-deputeti i PD ngre dyshime të forta edhe për kontratën e lobimit, duke dhënë një tjetër argument se pse qëllimet e tij janë hallet personale dhe jo i demokratëve dhe partisë. Kontratën e lobimit 6 mln dollarë me kompaninë amerikane “Continental” dhe “grupin e patriotëve” të MAGA e quajti “të pistë dhe të ndotur”, ku pas qëndrojnë “patronazhistë të parave të pista”.

Madje duke bërë aleanca edhe me Fredi Belerin, njeriun e dyshuar se vrau ushtarakët në Peshkëpi më 1994, kur Berisha ishte President dhe Komandant i Përgjithshëm i Ushtrisë.

“Berisha nuk po lufton për të fituar zgjedhjet, por për hallin personal. Dhe tani na doli kontrata e fundit e lobimit. Kontratë e pisët dhe shumë e ndotur, më falni për fjalorin që po përdor. Them këtë sepse kontrata është bërë për 2 vite, sepo të ishte për 2 muaj, do e kuptoja se ishte për hallin e PD, por për 2 vite tregon se është për gabimet e kryetarit. E ndotur gjoja me një fondacion të krijuar 2 muaj para nga patriotë. Dhe këta patriotë na qenkan një familje, me burrin, gruan, djalin, familjen, etj. Ku ishin këta patriotë kur doli kandidat Fredi Beleri në Himarë, një njeri që kur Berisha ishte president është kapur me armë ëhstë hetuar e proceduar si faktor antikombëtar. Tani del në krah me të. Ku janë këta patriotë që s’flasin, fondacioni është familjar. Ku ishte Berisha për të persekutuarit në 8 vite qeveri që nuk i mbështeti, apo hallet edemokratëve.

Xhaferraj theksoi se ata qëdo paguajnë paratë nuk janë patriotë, sepse po të ishin të tillë, dotë kishin reaguar edhe kur Berisha vuri Belerin kandidat në Himarë, ose së fundmi do kishin deklaruar “bordin e patriotëve” dhe nuk do qëndronin të fshehur.

“Nëse do ishin patriotë, do dilnin me shumë krenari dhe do deklaronin bordin me 1 a 15 vetë dhe nukdo fshiheshin pas burrit dhe gruas. Mjafton rasti i Fredi Belerit për ta thënë më qartë, kur ish-komandanti i përgjithshëm që iu vranë dy ushtarakë kur ai ishte President me këtë njeri të dyshuar në 1994 si i përfshirë, vete bën aleancë apo e fut kandidat dhe këta patriotë nuk thanë asnjë fjalë. Unë mendoj se këta janë patronazhistë të parave të pista dhe argumenti më çon atje”, u shpreh ai.