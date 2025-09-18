Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi se opozita nuk do të bojkotojë procesin zgjedhor për kryetar bashkie në Tiranë, edhe pse e konsideroi të pamundur zhvillimin e zgjedhjeve të lira me Edi Ramën në pushtet. Në studion e Opinion, Berisha tha:
Berisha: Ne do të futemi në zgjedhje, kandidati do të jetë…
Blendi Fevziu: Jeni të gatshëm të futeni për zgjedhjet e Tiranës?
Sali Berisha: Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje, por ne nuk do t’i bojkotojmë. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje.
Blendi Fevziu: Po do të hyni në zgjedhje?
Sali Berisha: Po, do të hyjmë në zgjedhje
I pyetur për Ilir Alimehmetin, Berisha tha se është një ndër kandidat që i plotëson të gjitha kushtet për të kandiduar në zgjedhjet e Tiranës.
