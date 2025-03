Deputetja Flutura Açka në një intervistë për Report Tv tregon se përse vendosi të distancohet nga politika, ndërsa ‘analizon’ edhe replikat Rama-Basha deri te zhvillimet brenda Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit. Një cirk mes Ramës e Bashës i quan replikat e tyre, që sipas saj është si një lojë me topa lecke në prag të fillimit të fushatës elektorale.

“Janë akoma të gjitha palët në proces nxehje, akoma s’ka nisur mirë fushata. Akoma janë në diskutim listat, fakti që listat saktësohen në minutën e fundit tregon një papjekuri të politikës shqiptare. Rama dhe Basha, ka qenë heshtje e gjatë mes tyre, pse mos të luajnë pak kukafshehthi pak në fillim të fushatës. E shoh si një lloj loje me topa lecke. Njërit i shkon se është brenda staturës së tij, flas për Ramën i cili gjithë kohën politike është marrë me këtë lojë.

Mund të jetë një gjë e paqëllimtë, që rastisi ndodhi, por fakti që vazhdon edhe sot ky lloj cirku, mendoj se mund të jetë edhe pjesë e një lloj PR të padukshëm. Kjo nuk mbulon dot as korruptimin e qeverisë Rama, as gropën me të cilën e ka përshkruar të paktën këto 4 vite e fundit, performancën politike Basha”, tha Açka në Report Tv.

Për emisionin ‘Sot Live në Shqipëri’ me gazetarin Nertil Agalliu, Açka thotë se nga politika u tërhoq për rasye personale, por rezerva ka për të djathtën kur thotë se po ndotet shumë.

“Ka disa arsye, por arsyet thelbësore janë personale. Unë jam personazh që vij nga bota e letrave, i jam kushtuar bashkimit të njerëzve një lloj fuzioni të të ideve, pavarësisht ngjyrave që kanë, njerëzit të jenë lexuesit e mi. Kjo ka qenë një lloj përpjekje e jetës sime, jo se nuk kam pasur vokacion politik. E shoh që PD dhe e djathta në përgjithësi po varavitet në një ligati, që jo vetëm nuk u përpoqëm ta bënim të performonte si duhet, por e ndotëm edhe më shumë, e copëtuam edhe më shumë”, theksoi Açka.

Listën e Sali Berishës, Açka thotë se nuk priste asnjë risi. Ajo thekson se Berishës i duhen ‘pushkë të nxehta’ dhe të jenë besnik.

“E shoh situatë të vështirë, s’ka qenë e çuditshme të shoh një listë besnikësh të Berishës. Nisur nga sondazhet, kuotat e tij janë në zbritje. Nuk e di ca mund ti japë më shumë shqiptarëve, që të bëhet i besueshëm. Edhe këto arnimet, 24 apo 24, janë njerëz pa kurrfarë performance politike. Është një listë besnikësh, se Berishës i duhen pushkë të nxehta dhe të jenë besnik. Edhe në Kuvend të jenë rreth tij një lloj armate për ushtarë kazerme. Të jesh besnik i Berishës në kushtet që janë shqiptarët sot, është një gjë që duhet parë më hollësi”, tha Açka.