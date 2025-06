Lufta ndaj Iranit nuk është fetare, por ndaj një regjimi politik, pasi edhe shumë shtete myslimane janë kundër Ajatollahëve.

Për juristin Kreshnik Spahiu, Shqipëria dhe Kosova duhet të shprehen edhe më qartë në krah të Izraelit në këtë betejë, teksa në rast lufte, 5 grupe etnike atje përbëjnë 30 milionë opozitarë që janë kundër Ajatollahut.

“Tirana ka qëndrim të qartë ndaj regjimit të Iranit. Edhe qeveria e Berishës, si dhe e Ramës, kanë qenë pjesë e një kontrate me SHBA për ngritjen e kampeve për opozitën iraniane në Shqipëri. Ndaj opozita atje në Iran e ka të vështirë për të ardhur në pushtet, pasi është e ndarë. Por në rast lufte, atje janë 5 grupe etnike, me gati gjysmën apo 30 milionë që janë kundër Ajatollahëve. Do doja që edhe qeveria e Kosovës të shprehet qartë, mos të ketë dilema, sepse Izraeli e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Regjimi i Ajatollahut nuk do jetë kurrë mik i shteteve si Shqipëria apo Kosova”, u shpreh juristi për Report Tv.