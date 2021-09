Astrit Patozi, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit”, ka komentuar “luftën” që ka nisur mes Bashës dhe Berishës në PD.

Patozi tha se kjo nuk është një luftë për parime, por thjesht një betejë mes dy personave. Sipas ti, PD mund të shpëtojë, vetëm kur të mos jenë aty të dy.

“Berisha dhe Basha nuk po ndeshen për parime por për dominimin e PD-së. Është betejë personash. Cfarë vlere ka kjo? Po thuhen disa të vërteta, të sfocuara. Po thuhen për ngjarjet që ndodhën jo për shkak të koshiencës së tyre për të qenë të sinqertë me demokratët.

Ndjesa e Berishës ishte një ndjesë taktike. Nuk erdhi si rrjedhojë e akteve politike që kanë qenë më të rënda të Bashës.

Humbja katër herë rresht, dorëzimi i mandateve, janë akte më të rënda që kanë patur nevojë për t’u shprehur, sesa të reagosh kur cënohesh personalisht. Nëse nuk do të cënohej, do të vijonte dorë për dore me Bashën.

Përse ka vlerë debati brenda PD? Ka vlerë në rast se kjo që po ndodh, do të zgjojë reflektimin e demokratëve që nuk janë ushtarë të rreshtuar. PD ka disa nostalgjikë që ndjekin Berishën. Unë i mirëkuptoj, sepse ata ja kanë lënë të drejtën e të menduarit dhe vepruarit Berishës, e kanë shitur sovranitetin tek udhëheqësi. Ka disa që bëjnë të njëjtën gjë me Lulzim Bashën, janë me të për shkak se ai ka letrat e PD-së sot. Këta të Berishës janë me zemër, e duan.

Brenda PD ka edhe njerëz normale, që sa më shumë të vërteta të thuhen, aq më shumë do të disgustohen. Zgjidhja është të shpëtojnë nga të dy. Berisha po shërben pozitivisht për të rrëzuar Lulzim Bashën

Kanë qenë në një vallëzim tango bashkë që nga 2013. Janë një paketë me njëri tjetrin“. tha Patozi ndër të tjera.