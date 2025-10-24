Sali Berisha përgënjeshtroi veten e tij nga selia blu, lidhur me postimin ku shpifte se Tom Doshi ishte arratisur për shkak se ndaj tij ishte lëshuar urdhërarrest. Berisha tha se kjo ishte një shpifje e lëshuar nga vetë SPAK, të cilin e quajti ‘Qendra Kombëtare e Shpifjeve’
“Nga ky moment e tutje ajo që deri dje është njohur si SKAP i partisë, do të quhet qendra kombëtare e shpifjes dhe dezinformimit. Ky institucion lëshoi dje [pasdite dhe natën në Tiranë se ka pre mandatin e arrestit të Tom Doshit dhe se në mëngjes lajmet po nga këto burime afër vinin se Toma është arratisur. Imagjinoni ju se si i bëjnë hetimet këta, imagjinoni ju teknikat e tyre të hetimit. Sa herë të dëgjojnë fjalën SPAK, të kujtojnë qendra kombëtare e shpifjeve. Toma nuk është arratisur dhe s’ka as mandat arresti, por kjo është një gënjeshtër që është hapur nga qendra kombëtare e shpifjeve”, tha Berisha.
