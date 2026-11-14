Kjo e shtunë e gjen kryetarin e Partisë Demokratike, Sali Berisha, me një njoftim disi më të qetë se thirrjet e zakonshme për protesta kombëtare.
Kryedemokrati duket se ka vendosur t’i rikthehet traditës së vjetër të bashkëbisedimeve me qytetarët në rrjetet sociale, duke i ftuar të dielën në një takim virtual, ku të paktën nuk nevojitet dalja në shesh.
“Miq, në orën 12:00 ju ftoj të ndiqni bashkëbisedimin live në rrjetet sociale. Mirëpres pyetjet tuaja”, shkruan Berisha në postimin e tij.
Mbetet për t’u parë nëse bashkëbisedimi do të sjellë ndonjë zhvillim të ri politik apo do të shërbejë si një tjetër rast për të përsëritur qëndrimet e njohura të opozitës.
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