Analisti Ilir Demaliaj, i ftuar në emisionin “Tirana Live” tha se premtimet që bën Partia Demokratike dhe Sali Berisha janë të pabazuar në logjikë ekonomike dhe kjo i bën të pabesueshëm tek njerëzit.

Demaliaj theksoi se Sali Berisha është autori kryesor i shkatërrimit të Shqipërisë dhe ky fakt është i vërtetuar.

Ai theksoi se Partia Demokratike do të marrë një rezultat shumë të dobët në betejën elektorale të 11 majit.

“Është totalisht i pabesueshëm. Berisha, autor i shkatërrimit të Shqipërisë. Në fushata të gjithë gënjejnë, por këta të fyejnë inteligjencën . PD nuk i zgjasin gënjeshtrat as për një javë. Thanë që Yuri Kim është shkarkuar, por Yuri Kim u gradua në DASH. Janë të varfër në mendim, sa përsërisin gënjeshtrat e njëpasnjëshme dhe nuk u beson njeri. Do ketë një çarje tjetër në PD, sapo të mbarojnë zgjedhjet. Opozita e PD do jetë e dobët. Po mori 40 mandate do jetë sukses për PD. Ajo parti nuk bëhet me, do vijë duke u telendis, mbase do ngelet si ndonjë OJQ.”, tha ai.