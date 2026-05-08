Kreu i PD-së Sali Berisha mbylli protestën e opozitës këtë të premte të 8 majit. Nga selia blu Berisha deklaroi para mediave dhe protestuesve se askush nuk i imponon dot pushtetin kriminal të Ramës dhe Ballukut.
Më tej shtoi se motoja e protestës dhe kryengrijtes paqësore është “ja të vdesim, ja të rrojmë”.
Kryedemokrati u pyet edhe nëse policia i kishte futur në kurth duke i bllokuar rrugën e marshimit drejt Ministrisë së Brendshme, duke u përgjigjur se diçka të tillë ai e dinte më parë se do të ndodhte.
Berisha: Një mirënjohje të pakufijshme për të gjithë ju. Që sot këtë ditë shiu, jo të lehtë latë çdo gjë dhe si elitë e vërtetë e guximit të kombit dolët në shesh, për tu përballë me të keqen më të madhe të shqiptarëve, narko regjimin e Ramës, Lubi Ballukut dhe Lindave të tij. Sot regjimi dëshmoi fytyrën e tij të vërtetë. Bllokoi marshimin paqësor tonë. E garantoj se do ketë të gjithë përgjegjësitë që meriton. Miq, nuk ka polici në botë që mund një popull kryengritës. Ta harrojnë. Kurrë! Ne jemi në këtë betejë me moton e hershme të shqiptarëve, ja të vdesim ja të rrojmë për liri. Asgjë në botë, s’do mund të na imponojë ne të pranojmë pushtetin e hajdutëve dhe kriminelëve si Edi Rama. Të pranojmë pushtetin e një Lubie të vërtetë, të shqiptarëve. Hajdutë që me vjedhjen e pasurive mjerojnë qindra mijëra shqiptarë. Largojnë qindra mijëra të tjerë. Beteja jonë është betejë për çdo shqiptarë, betejë për dinjitetin e çdo shqiptari, për të ardhmen e Shqipërisë. Betejë , është kryengritje kundër regjimit më të keq, kundër mafies më të rrezikshme që Shqipëria ka njohur në historinë e saj. Asgjë nuk do mund të na mposhtë ne pa nisur në burg Lubi Ballukun, atje ku e ka vendin kjo hajdute e pafytyrë. Pa larguar nga pushteti dhe dërguar para ligjit, kriminelin Edi Rama. Ne jemi në këmbë dhe një herë kam një mirënjohje të pakufijshme, asgjë nuk ju dekurajoi ju sot, as terrori i policisë, as moti dhe as mafia e turpshme e mafies mediatike që mban 24 orë ison e propagandës së Edi Ramës. Kjo kohë do marrë fund, ja pse jemi në këmbë, asgjë nuk na mposht. Edi Rama dije mirë se të ardhme nuk ke, fundi yt është i pashmangshëm, Lubi Balluku Lindat e shpifura në burg te Lubia do shkoni. Sot Edi Rama nxori sot nga arresti i shtëpisë Mirlindën. Sepse ajo e kërcënoi, i çoi ultimatum ose më nxirr ose këtu do vij Linda jote. Ne jemi shqiptarë që nuk pajtohemi me këta horra. Edhe një herë ja vdekje ja liri, ne do fitojmë. Beteja vazhdon. Edhe më të vendosur se kurrë më parë.
Nëse do ndjeheshim në kurth kishim rrugët e hapura, ne shkuam drejt aty. Nëse ai mendoi se na bëri kurth, gaboi. E dinim që kishte bllokuar rrugën ,e kishim marrë vesh më parë. Kishim rrugë të tjera, por shkuam vetë drejt rrethimit. Do marrë përgjigjen e merituar. Kemi një strategji paqësore. Por strategjia jonë është e njerëzve të pamposhtur.
