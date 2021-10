Nga Shkodra, ish-Kryeministri Sali Berisha thotë se Lulzim Basha nuk ndërmori asnjë nismë konkrete për të denoncuar në institucionet ndërkombëtare atë që ai e quan “masakër zgjedhore”.

Berisha kujtoi kohën kur një vëzhgues ndërkombëtar në kohën e Fatos Nanos ishte filmuar me Blendi Klosin dhe këtë çështje ish-Kryeministri thotë se denoncoi në institucionet më të larta ndërkombëtare.

Berisha akuzon Bashën se është “peng” i Kryeministrit Rama.

“Një demokrat që duhet t’i jemi mirënjohës kapi në një klub Fatos Klosin duke i dorëzuar një qese të madhe, një vëzhguesi. Edhe unë i çoj fjalë i them o ti je agjent i Klosit, o i korruptuar. Po e çele gojën për këto zgjedhje, ta dish mirë që këto foto do dalin. Dhe me të drejtë ndërmorrën një veprim ndërkombëtar me dokumente në të gjitha institucionet. Arritëm që Parlamenti Europian të shprehet se Parlamenti i Shqipërisë nuk shpreh vullnetin e popullit shqiptar. U vu nën sanksione Fatos Nano. Çfarë arritëm kësaj here? Zero, asnjë ndryshim raporti. Tani del dhe thotë po krijoj komision hetimor.

Ti duhet të shkoje në ODIHR, të shkoje në OSBE, t’i thoje ja si mori zgjedhjet. Tani pasi ke filliuar negociatata me të, ti vetëm po i bën furçë atij. Ndaj dhe është fund e krye tradhti ndaj jush. Në mbrojtje të peng kryetarit është vërsulur e gjithë propaganda e qeverisë. Përpiqen të paraqesin variante nga më të ndryshme, por pengu është krejtësisht i pashpresë. A është kjo çështje midis Sali Berishës dhe Lulzim Bashës? Jo nuk është. Unë kam të drejtë morale të them se kjo është çështje midis besëprerit dhe njeriut me besë. Por nuk e them këtë, por them se është çështje themelore për pluralizmin shqiptar”, deklaroi Sali Berisha.

