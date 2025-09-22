Kreu i PD Sali Berisha ka hedhur akuza të rënda në drejtim të ministrit të Financave, Petrit Malaj.
Berisha shprehet se lidhjet me krimin janë “të domosdoshme për të qenë ministër apo drejtor në administratë”.
“Lidhjet me krimin janë leva e Arkimedit për postet ministrore dhe të gjitha postet në administratën e narkoshtetit”, shprehet ai.
Më tej, Berisha akuzon Malajn se është emëruar ministër, pasi kompania e tij ka audituar censusin e falsifikuar.
“Ministri i Financave, Petrit Malaj, anëtar efektiv i klanit Gjolekë Malaj, vjen në detyrën e kësaj ministrie tejet të rëndësishme pasi kompania e tij BDO Albania, në të cilën ky ka qenë administrator, i ati dhe e motra, aksionerë të rëndësishëm, kësaj kompanie i besohet auditi i censusit të përgjithshëm të falsifikuar nga Edi Rama.
Kompania BDO, e vjehrrit, motrës dhe e këtij, se ky ishte administrator, pra certifikoi censusin e falsifikuar në shifra kolosale.
Dhe, ditën që ka dorëzuar certifikimin e censusit, klani Malaj, klani Gjolekë Malaj, ky përfaqësues i tyre emërohet ministër i Financave.
Ministri i Financave vjen në atë detyrë pasi kishte detyrë shtetërore drejtor i AKBN-së.
Para tij, drejtor i AKBN-së ishte kunati i tij, Doda, Doda, i cili shkarkohet dhe ndiqet penalisht për shpërdorime dhe abuzime, por pavarësisht nga ajo, ai punon në një detyrë të rëndësishme dhe sot.
Vetë ministri, në deklaratat e tij, ka paraqitur veten si profesionist i lirë, në një kohë kur ai ka qenë me dokumente zyrtare drejtor ekzekutiv i kompanisë BDO. Pra ka kryer mashtrim”, tha Berisha.
Po ashtu, Berisha akuzon Malajn se është evazor. Sipas kreut demokrat, Petrit Malaj, “drejton Ministrinë e Financave me parimet që drejtojnë bandat”.
“Ka qenë drejtor ekzekutiv, siç ka pranuar vetë në CV, i BDO që prej vitit 2014. Në regjistrin e pagave figuron deri në vitin 2021 si profesionist i lirë, me NIPT, jo si drejtor ekzekutiv.
Pra, ky është një fshehës, një evazor. Dhe ky sot drejton financat e vendit me të njëjtat parime që drejtojnë bandat”, përfundoi Berisha.
