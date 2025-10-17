Mbrëmë, një pajisje shpërthyese u vendos nën makinën e gazetarit dhe prezantuesit të Report, Sigfrido Ranucci. Makina shpërtheu, duke dëmtuar edhe makinën tjetër të familjes dhe shtëpinë ngjitur.
Karabinierët, Digos (Njësia e Operacioneve Speciale), zjarrfikësit dhe shkencëtarët mjeko-ligjorë ishin në vendngjarje. Zyra e prokurorit kompetent ka filluar hetimet e nevojshme dhe është njoftuar Prefekti. Fuqia e shpërthimit ishte aq e fortë sa mund të kishte vrarë këdo që kalonte në atë moment.” Ky është postimi dramatik i publikuar në profilin e programit Report në rrjetet sociale.
Sulmi ndodhi rreth orës 22:00 në Campo Ascolano, një qytet midis Romës dhe Pomezias, në jug të kryeqytetit. Shpërthimi dëmtoi edhe makinën tjetër të familjes, e cila zakonisht përdorej nga vajza, e cila e kishte parkuar atë rreth orës 21:40.
Ndërtesa e gazetarit u dëmtua gjithashtu nga jashtë, por për fat të mirë nuk pati viktima ose të lënduar. Sigfrido Ranucci foli me Corriere della Sera pak pas orës 2:00 të mëngjesit në telefon: “Vajza ime kaloi para makinës sime disa minuta para shpërthimit, ata mund ta kishin vrarë…” Sipas prezantuesit, “mund të mos jetë rastësi që disa ditë më parë shpalla temat e hetimeve të reja të Report”.
Karabinierët dhe zjarrfikësit shkuan në vendngjarje për të shuar flakët që kishin përfshirë makinat dhe për të siguruar zonën. Shkencëtarët mjeko-ligjorë gjithashtu ndërhynë. Ranucci raportoi se “u përdor të paktën një kilogram eksploziv”.
Sigfrido Ranucci, si prezantuesi dhe prej disa kohësh autori i emisionit “Report” në televizionin italian RAI3 është i njohur së fundmi edhe në Shqipëri nga një reportazh për vendin tonë.
Në reportazhin për Shqipërinë ai ka trajtuar marrëveshjen e Shqipërisë me Italinë për pritjen e refugjatëve.
