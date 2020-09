Kreu i koalicionit “Bardh e Zi”, Dritan Abazovi?, ka dalë në një konferencë imediate për shtyp duke dënuar tensionet mes përkrahësve të Gjukanoviç dhe koalicionit fitues në Mal te Zi.

Ai tha se do të kishte kohë për të festuar, për t’u ulur në shtëpi dhe se konfliktet do t’i shkonin për shtat vetëm qeverisë në largim.

Më tej Dritan Abazoviç ka shtuar se nuk kishte kompromise me interesat kombëtare të Malit të Zi.

“Mali i Zi nuk do të bëhet as Sparta Serbe as Shqipëria e Madhe,” tha ai.

Kreu i koalicionit “Bardh e Zi”, ka shtuar se njerëzit që provokojnë duhet të ndalojnë së bëri atë. Duhet të jemi të denjë për vullnetin e qytetarëve.

Ai tha se Mali i Zi do të zhvillohet si një shtet civil dhe se gjendja e kësaj platforme është një qeveri eksperte. Gjithashtu në deklaratën e tij Abazoviç theksoi se do të festojë kur të shkojë përpara, në këtë pikë mafia dhe krimi mposhten, jo qytetarët e ndonjë kombi apo orientimi.

“Kushdo, pavarësisht thirrjeve për të hequr dorë nga festimet, vazhdon me këmbëngulje në rrugë, punon për regjimin në largim dhe ka interes të mos ndryshojë asgjë,” tha ai.

Më tej Kreu i koalicionit “Bardh e Zi”, tha se tensionet duhet të ulen dhe bëri thirrje që anëtarët e kombeve pakicë të mos ndihen të kërcënuar

“Ndryshimet po ndodhin në të gjitha vendet, përfshirë Malin e Zi. Përkundër ftesave dhe mesazheve që kam marrë në periudhën e mëparshme, premtoi të mos i nënshtrohej presionit të çfarëdo lloji dhe se interesi më i madh i imi është interesi kombëtar i Malit të Zi.”

Ai tha se ky është një moment historik dhe se Mali i Zi është një shoqëri para-politike, e cila nuk ka ndryshuar kurrë qeverinë e saj në mënyrë demokratike në historinë e saj, deri më tani.

/e.rr