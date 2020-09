Rudina Hajdari zbardh debatet e zhvilluara ne Keshillin Politik, ku ka kerkuar korrektimin e listave per te perfituar kuotat gjinore.

Hajdari shperthen ndaj rames, Bashes dhe Kryemadhit, duke kembengulur se kane veten interesin e tyre personal politik!

Reagimi i Rudina Hajdarit:

Sot bëra një propozim të qartë. Duhet të korrektojmë përbërjen e listave dhe të kemi barazi gjinore.

Sot ishte e qartë, ajo që është problem shtë se Rama do të mbajë tepsinë e vet. Mona nuk do që t’i shqitet Lulit, ndërsa Luli do vagonin e partiçkave.

Shqetësimi im kryesor janë listat e hapura si dhe një qartësim përsa i përket votës së Diasporës. Duhet të zgjidhet kjo çështje.

