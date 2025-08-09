Një ditë pas aksidentit të rëndë në vendin e quajtur “ Qafa e Koshovicës” , polici i qarkullimit Klajdi Mustaj rrëfen momentet ku rastësisht u gjend pranë vendit të ngjarjes dhe u erdhi ne ndihmë katër të lënduarve, duke i shpëtuar nga një tragjedi e mundshme pasi , pas përmbysjes mjeti rrezikonte të shpërthente në flakë.
Pikërisht ky veprim human dhe akt trimërie njëkohësisht e bëri 29 vjeçarin heroin e ditës. “Nuk mund ta quaj veten hero thotë ai pasi çdo punonjës policie, është i mirëtrajnuar për situata të tilla dhe duhet të veprojë me humanizëm dhe gjakftohtësi. Mbaj mend që kam bërë të mundur nxjerrjen e një fëmije nga mjeti fillimisht dhe për disa sekonda kam shuar zjarrin. Më pas kam nxjerrë drejtuesin dhe pasagjerët e tjerë”, është shprehur ai për mediat.
Teksa thekson se ende nuk ka kontakt me familjarët e të lënduarve pasi vëmendjen në këto momente e kane te mbarëvajtja e shëndetit pas aksidentit, efektivi shton: “Nuk mendova më as për jetën time teksa dëgjoja thirrjet për ndihmë brenda mjetit”.
“Kam marrë shumë falënderime qe nga qytetarët e thjeshtë, te drejtuesit e policisë e deri te Kryeministri”. Do të bëja sërish të njëjtën gjë pa u menduar dy herë nëse do të rastisja në tjetër situatë të njëjtë”, pohon më tej Klajdi.
“Në fakt kjo është detyra jonë, te shpëtojmë jetë njerëzish pavarësisht çdo situate, si gjatë kohës së shërbimit, ashtu edhe jashtë tij. Kisha ëndërr gjithmonë të isha pjesë e uniformave blu”, thotë 29-vjeçari i cili gëzon dhe titullin jurist dhe është në përfundim të Bachelor.
Klajdi nuk ka kursyer ndërkohë as apelin për të gjithë drejtuesit e automjeteve që të jenë të kujdesshëm në respektimin e sinjalistikës rrugore pasi një gabim i vogël, mund të ketë pasoja fatale.
