Analisti Idajet Beqiri ka deklaruar në emisionin “3D” të Alban Dudushit në RSTH1 se ashtu si sot shqiptarët duhet të kishin protestuar edhe për Gërdecin.
“Doli rinia sepse kjo rini ka qenë e pranishme në çdo moment të vështirë të vendit, nga më të rëndat që mund të imagjinohet.
Përjetuam luftën civile, kur veriu u vërsul mbi jugun; përjetuam Gërdecin, një katastrofë e jashtëzakonshme; përjetuam 21 janarin.
Edhe pas 21 janarit, kur njerëzit u vranë, rinia ishte aty, bile në numër më të madh. Shumë prej tyre kanë emigruar në këto vite, por tani janë kthyer dhe po protestojnë”, u shpreh Berisha.
Beqiri thekson se fakti që protestat nisën pikërisht me çështjen e Zvërnecit ngre shumë pikëpyetje. Megjithatë, ai vlerëson iniciatorët për një gjë të rëndësishme: “Ata që e ideuan këtë lëvizje kanë bërë mirë, sepse na lanë një trashëgimi: na treguan se mund të ngrihemi. Pavarësisht se kush na nxiti, kush na organizoi apo çfarë qëllimesh kishte, realiteti është se ne u ngritëm dhe po protestojmë prej ditësh.”
Beqiri shpreh dyshime të forta për kohën dhe tematikat e zgjedhura: “Unë vlerësoj që nuk u gjet momenti i duhur dhe nuk u gjetën temat e duhura të ngritjes. Nuk ishte momenti për të kërkuar dorëheqje qeverie, për të hedhur parulla revolucionare apo për të kërkuar ndryshime rrënjësore radikale.”
Sipas tij, Shqipëria ndodhet aktualisht në një moment historik unik – ndoshta më i rëndësishmi pas shpalljes së Pavarësisë – pasi po ecën me hapa konkrete drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
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