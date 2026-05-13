Avokati Idajet Beqiri thotë se kreu i PD, Sali Berisha është paguar 20 milionë dollarë nga Serbia, për të shkatërruar UÇK dhe burgosur komandantët e saj.
Në një intervistë për “Ora e Fundit” në ABC News, Beqiri u shpreh se PD është parti e kapur nga një organizatë kriminale, e kryesuar nga Sali Berisha.
Beqiri shtoi se Berisha e shkatërroi vendin kur ishte në pushtet.
“Nuk është PD që nuk do që vendi të integrohet në BE. Është parti e kapur nga një organizatë kriminale, e kryesuar nga Sali Berisha. Organizatë kriminale me rrënjë serbe. Serbia ka 200 agjentë të saj në vendin tonë. Saliu, nëse hedh baltë dhe nuk lë gjë pa bërë kundër integrimit të Shqipërisë në BE, do jetë BE, Serbia që do detyrohet të hapë arkivat e saj dhe të nxjerrë agjentët e saj serbë. Berisha ka marrë 20 milionë dollarë nga Serbia për të penguar dhe shkatërruar UÇK dhe për të futur në burg komandantët e saj.
Familja Berisha e ka shkatërruar me rrënjë këtë vend. Shqiptarët e kanë kuptuar fare mirë dhe e dinë se kush është Berisha”, theksoi ai.
