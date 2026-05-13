Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj kërkoi zëvendësimin e masës së sigurisë arrest në burg në një masë më lehtë si arrest shtëpie, detyrim paraqitje ose garanci pasurore në vlerën e 2 milion lekëve për dosjen e SASPAC.
Vendimi kolegjeve të bashkuara të Gjykatës së Lartë për paraburgimin, është shfrytëzuar nga mbrojtja e tij si një nga argumentet ku bazon kërkesën.
Gjyqtarja Elsa Ulliri shtyu seancën me kërkesë të prokurores Elida Kaçkini ku tha se i duhet kohë për tu përgatitur për prapësimet e saj pas kërkesës së mbrojtjes dhe seanca e radhës u caktua më datën 20 maj në orën 09:30.
Leave a Reply