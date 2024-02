Deputeti i vetëm shqiptar në Serbi, i cili mbron interesat e komunitetit shqiptar në Luginën e Preshevës dhe mbarë territorin serb, Shaip Kamberi, ka zhvilluar një takim ditën e sotme me presidentin Aleksandër Vuçiç, në kuadër të organizimit të qeverisë së re serbe.

Kamberi ka deklaruar se pas 7 takimeve të zhvilluara në kohë të ndryshme me presidentin serb, problematikat të cilat diskutohen janë të njëjta dhe zgjidhja për to vazhdon të mos jepet.

Përmes një postimi në rrjetin social “X”, deputeti shqiptar në Serbi sqaron se i ka bërë të qartë Vuçiçit që shqiptarët në Serbi nuk kanë qëllim kryesor arritjen e posteve qeveritare, por respektimin e të drejtave të tyre dhe eliminimin e diskriminimit etnik.

“Në takimin e thirrur nga presidenti Vuçiç, unë rikonfirmova qëndrimin tonë: “Ne nuk po kërkojmë poste qeveritare në nivel shtetëror. Fokusi ynë i vetëm është avancimi i të drejtave të shqiptarëve!”

Diskriminimi duhet të ndalet, diplomat duhet të njihen. Duhet të fillojë trajtimi i barabartë’,- shkruan Kamberi./m.j

In the meeting called by President Vucic,I reaffirmed our stance:“We're not seeking government positions at the state level. Our sole focus is advancing Albanian rights! “

Discrimination should stop, diplomas should be recognized. Equal treatment should start. pic.twitter.com/CbRrDUHG54

— Shaip Kamberi (@shkamberi) February 26, 2024