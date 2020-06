Një person ndodhet në gjendje të rëndë si pasojë e një aksidenti të ndodhur pak pas mesditës së sotme.

Rreth orës 14:00 të ditës së sotme, në aksin Korçë-Bulgarec, janë përfshirë në një aksident rrugor mjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin N. S., me mjetin furgon tip “Volkswagen” të Postës Shqiptare, me drejtues Kristi Plluska, rreth 35 vjeç.

I riu që drejtonte furgonin e Postës ka mbetur i plagosur rëndë dhe aktualisht ndodhet nën kujdesin intensiv të mjekëve të spitalit të Korçës.

Ndërkohë N.S., ndodhet i shoqëruar në ambientet e Komisariatit për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.

