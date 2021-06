Një automjet tip “Mercedes Benz” është gjetur në Lushnjë mëngjesin e së premtes. Sipas burimeve nga Policia, makina është gjetur në një kanal, e braktisur dhe, brenda saj është gjetur edhe një uniformë Policie.

Automjeti dhe rrobat e gjetura dyshohet se i përkasin autorit të dyshuar të atentatit ndaj Edison Begaj, i cili u qëllua me katër plumba përpara syve të dy fëmijëve të tij në zonën e Kaninës mbrëmjen e 29 majit.

Hetuesit kanë dyshime të forta se mjeti është përdorur në ngjarjen e ndodhur në Kaninë.

Për këtë arsye, automjeti tip “Mercedez Benz E-Class” me ngjyrë blu, është dërguar drejt Komisariatit të Vlorës, me qëllim vijimin e hetimeve për atentatin ndaj 38-vjeçarit.

Deri tani, Policia ka shoqëruar mbi 8 persona të dyshuar që kanë lidhje ose dijeni mbi ngjarjen, si dhe ka sekuestruar kamerat e sigurisë, që të çojnë në fshatin Kaninë, për të identifikuar automjetin e përdorur nga autorët.

Edison Begaj u qëllua me katër plumba në hyrje të banesës së tij rreth orës 23:20 minuta të së shtunës së shkuar (29 maj). Ndërsa zbret nga makina me celular në dorë, ai rikthehet sërish për te mjeti ku përpara i del një person i veshur me rroba të ngjashme me ato të Policisë.

Pasi shkëmbyen disa fjalë që në pamjet e kamerave të sigurisë dëgjohen qartë, atentatori nxjerr armën e zjarrit tip pistoletë dhe qëllon në drejtim të Begajt. Pas të shtënave, atentatori zhduket i ndihmuar edhe nga errësira në zonë, duke humbur kështu gjurmët e krimit.

Pas të shtënave, 38-vjeçari përfundon në tokë, ndërsa fëmijët e tij brenda makinës në pjesën e përparme të mjetit shikojnë të gjithë ngjarjen. Fatmirësisht, Begaj arriti të mbijetonte, pasi plumbat e kapën në pjesën e gjymtyrëve të poshtme, ndërsa që prej atentatit ndodhet duke u kuruar në Spitalin e Vlorës.

Ai ishte subjekt hetimi i OFL, pasi ka rezultuar të jetë dënuar për trafik droge dhe armësh. Pista kryesore e hetimit për atentatin ndaj të Begajt është përqendruar në ndonjë konflikt të mundshëm të tij.

/b.h