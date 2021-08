Deri në fund të gushtit në vendin tonë kanë ardhur 150 mijë doza të vaksinës Pfizer nga Bashkimi Evropian dhe Austria. Përmes një postimi në rrjete sociale ambasadori i BE Luigi Soreca shkruan se BE do të vazhdojë të mbështesë planin e vaksinimit në vendin tonë, ndërsa apelon qytetarët që të bëjnë vaksinën.

“150 000 doza të Pfizer në Shqipëri deri në fund të gushtit. Krenar që Bashkimi Evropian dhe Austria ishte në gjendje të respektonin planifikimin origjinal të dorëzimit. Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë planin e vaksinimit të Shqipërisë. Lufta kundër COVID19 nuk ka përfunduar. Bëni vaksinat, ata shpëtojnë jetë”, shkruan Soreca.

“Sot Shqipëria mori pjesën e fundit të dozave të financuara nga BE-ja BioNTech/Pfizer nga #Austria dhe të shpërndara çdo javë për të rritur planin e vaksinimit të vendit. 150 mijë vaksina për qytetarët”, thuhet në postim të BE.

/b.h