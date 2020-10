Dashi

Bëni kujdes me paratë apo transfertat bankare nesër. Çfarëdolloj gjëje të nisni, mundësitë që të jeni të suksesshëm nuk janë të mëdha. Nëse blini diçka, do ta përdorni shumë pak herë e më pas do të mbledhë pluhur. Ndaj mos shpenzoni para kot.



Demi

Hëna është në shenjën tuaj nesër. Rezistojini tundimit për të dalë për pazar, ashtu sikurse tundimit për të marrë vendime, apo për të patur takime të rëndësishme. Thjesht lërini gjërat të rrjedhin vetë.



Binjakët

Do të jeni të pavendosur nesër dhe të pasigurt se çfarë hapash duhet të ndiqni më pas. Megjithatë do të jeni krijues dhe do të merrni edhe vlerësime për punën që do të bëni.

Luani

Mos merrni përsipër dhe mos bini dakord me asgjë të rëndësishme nesër. Jeni të tensionuar dhe disa gjëra nuk i keni ende të qarta, ndaj jepini kohë vetes. Ditët që do të vijnë situata do të përmirësohet ndaj bëni durim.



Peshorja

Bëni kujdes me paratë. Ditët e fundit keni bërë shumë shpenzime, shpesh edhe të panevojshme. Nuk ka nevojë që të ofroheni gjithnjë ju për të nxjerrë të tjerët nga situata.



Shigjetari

Mos kërkoni shumë nga vetja nesër, as nga ata që ju rrethojnë në punë. Nuk është momenti më i mirë për të marrë përsipër gjëra që ndoshta nuk do të keni mundësinë t’i bëni siç duhet. Përmbyllni punët që keni në dorë, bëni pak pushim pastaj mendoni për të tjerat.



Peshqit

Merreni ditën si të vijë, por në asnjë moment mos merrni vendime të rëndësishme që nesër mund të sjellin pasoja të paparashikuara. Edhe debatet përpiquni t’i evitoni, sidomos në punë.